Fiscalização na Praia do Futuro retira barracas que foram reinstaladas na faixa de areia

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 15..05..2025: Demolição das barracas na Praia do Futuro. /Daniel Galber Especial para O POVO) / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

A operação para remover estruturas e barracas irregulares instaladas na faixa de areia da Praia do Futuro, em Fortaleza, segue sem data para acabar. Na manhã desta quinta-feira, 15, fiscais da Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU/CE), retomaram a 1ª fase de fiscalização da SPU-Ceará Praia Livre, iniciada no dia 29 de abril. O prosseguimento da primeira etapa, de acordo com a SPU/CE, justifica-se pela reincidência dos comerciantes, que voltam a instalar seus equipamentos nas áreas que já foram desocupadas pelos fiscais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia também: Defensoria Pública atende população no Presidente Kennedy

Segundo um levantamento parcial divulgado pelos fiscais, por volta das 9h30min, cerca de seis estabelecimentos reincidentes foram removidos. Além deles, outras duas barracas em situação de abandono também foram demolidas, são elas: a antiga “O Arlindo” e a antiga “Caranguejo Sá”. Durante a operação, comerciantes voltaram a criticar a ação. O casal de vendedores Ítalo de Albuquerque, 32, e Clesiane Evangelista, 26, contam que, há oito anos, mantém uma barraca de caipirinha na região. Segundo eles, durante a última fiscalização da última quinta-feira, 8, tiveram seu material recolhido e não conseguiram recuperar os itens. A cena voltou a se repetir nesta quinta-feira, 15, sob protestos dos vendedores. Clesiane relata que nunca recebeu nenhuma notificação por parte do órgão público e que todos os anos acontece a mesma coisa. “Eles nunca falam: ‘ei, vamos derrubar’, para a gente conseguir retirar nossas coisas. (...) Disseram que dos Bombeiros para trás, a gente poderia fazer. Nós fizemos. Beleza, estamos na marcação certa. Agora destruíram tudo de novo. Por quê?”, questiona.

“Eles derrubaram uma coisa que era pra esporte, que não faz mal a ninguém. Eu já investi quase R$ 100 mil e em 30 segundos derrubou tudo aqui, nem perguntou nada. Estou há cinco anos aqui, é osso você trabalhar assim. Eu chego aqui todo dia 5h30min para trabalhar, limpo, arrumo as coisas para que todos possam usufruir e vem uma ordem dessa sem avisar nada pra ninguém”, relatou. Luís disse que boa parte do seu material não foi recuperado, apenas umas cadeiras e suas mesas, mas que o restante do material foi todo levado pelos fiscais. Ao O POVO, a SPU informou por meio de nota que “a equipe da SPU/CE retornou em locais já vistoriados na tentativa de identificar estruturas fixas reerguidas após a passagem da fiscalização. Durante o trabalho na manhã de hoje, 8 estruturas irregulares foram demolidas para garantir a livre circulação de pessoas e veículos de salvamento”.