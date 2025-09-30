Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza: 16 construções irregulares usadas como moradia são demolidas

As pessoas afetadas, que residiam em condições precárias pela orla do Litoral Oeste de Fortaleza, passarão por cadastro no programa de aluguel social. Ações são feitas pela Agefis em iniciativa de reordenamento
Autor Kaio Pimentel
Kaio Pimentel Autor
Dezesseis construções irregulares, que estavam sendo usadas como moradia, foram demolidas na região da Vila do Mar, no Litoral Oeste de Fortaleza, nesta terça-feira, 30. 

As vistorias foram realizadas pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) desde a Areninha do Pirambu até o Marco Zero do bairro Barra do Ceará.

Desde o início da operação de reordenamento urbano, no dia 26 de agosto, 213 barracas e cercas irregulares já foram removidas da faixa litorânea.

As pessoas, que viviam em condições precárias no local, passaram por cadastro no programa de aluguel social da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor). Não há informação sobre quantidade de famílias atendidas.

A ação foi mediante solicitação do Ministério Público do Ceará (MPCE). "Todo o trabalho ocorreu de forma pacífica, sem intercorrências", garante a Agefis.

A operação contou com apoio da Superintendência do Patrimônio da União (SPU), Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) e Polícia Federal.

