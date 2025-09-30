Fortaleza: 16 construções irregulares usadas como moradia são demolidas

16 construções irregulares, usadas como moradia, foram removidas em Fortaleza, nesta terça-feira, 30 / Crédito: Reprodução/ Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis)

Dezesseis construções irregulares, que estavam sendo usadas como moradia, foram demolidas na região da Vila do Mar, no Litoral Oeste de Fortaleza, nesta terça-feira, 30. As vistorias foram realizadas pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) desde a Areninha do Pirambu até o Marco Zero do bairro Barra do Ceará.