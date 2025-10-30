Familiares denunciam cancelamento de cirurgias pediátricas no Hospital do Coração

Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM) é referência em cirurgias cardíacas / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

A chegada do segundo filho mudou por completo a rotina da dona de casa Camila Alves de Aguiar, 27. Desde o nascimento, há pouco menos de três meses, Davi Alves Neres segue internado, desta vez aguardando uma cirurgia no Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), em Fortaleza, referência em cirurgias cardíacas pediátricas.

A chegada do segundo filho mudou por completo a rotina da dona de casa Camila Alves de Aguiar, 27. Desde o nascimento, há pouco menos de três meses, Davi Alves Neres segue internado, desta vez aguardando uma cirurgia no Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), em Fortaleza, referência em cirurgias cardíacas pediátricas.

O procedimento, segundo Camila, deveria ter sido realizado ainda nos primeiros dias de vida do filho, mas não foi o que aconteceu. Há dois meses, ele segue aguardando. Em conversa com os profissionais da unidade de saúde, a dona de casa foi informada que a cirurgia precisaria ser cancelada por falta de materiais, entre eles: fios e tubos. Segundo ela, a escassez de materiais afeta principalmente o setor pediátrico: " Desde o dia que eu pisei no hospital, sempre tem esse impasse. Todas as mães conversam: 'meu filho foi preparado para a cirurgia e não teve material'. Então, às vezes quando se chama pra cirurgia mesmo, o pessoal fica questionando se o filho vai, né? É toda uma preparação, toda expectativa para o filho não ir".

O diagnóstico de síndrome de hipoplasia do coração esquerdo (SHCE), cardiopatia congênita grave caracterizada pelo subdesenvolvimento de estruturas do coração, fez com que Davi precisasse ser transferido do Hospital Geral Dr. César Cals para o Hospital do Coração, onde segue internado, desde então.

De acordo com a mãe de Davi, a transferência demorou cerca de 32 dias, por causa da falta de vagas. A mudança só ocorreu após a família entrar na Justiça. Ela avalia que a demora decorre da falta de materiais, fazendo com que haja crianças em estado grave que já deveriam ter sido operadas.