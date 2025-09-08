Hospital particular em Fortaleza é autuado por "irregularidades no atendimento"

Decon autuou o Antônio Prudente, da rede Hapvida NotreDame Intermédica, em Fortaleza, no último sábado, 6, após denúncias de usuários da unidade de saúde

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) autuou o Hospital Antônio Prudente, em Fortaleza , por "diversas irregularidades no atendimento de pacientes". Órgão, integrado ao Ministério Público do Ceará (MPCE), aplicou medida no último sábado, 6, após denúncias de usuários da unidade de saúde.

De acordo com informações divulgadas pela entidade ministerial, os problemas foram identificados durante uma fiscalização realizada no hospital, que integra a rede Hapvida NotreDame Intermédica.

Na visita, foi constatada a presença de pacientes em jejum por mais de doze horas, "sem qualquer previsão de atendimento cirúrgico" e sem apoio, inclusive, para seus acompanhantes. Eles estariam esperando sob "condições precárias", em "locais inadequados como corredores ou sala de medicação".

Também foi identificado usuários que aguardavam por cirurgias e precisaram usar de meios próprios para se transferir de outro hospital para o Antônio Prudente, pois não havia ambulâncias para o transporte.

Na inspeção, teria sido ainda constatado "que os pacientes enfrentam longa espera por cirurgias de urgência, um problema agravado pela falta de médicos cirurgiões e anestesistas".