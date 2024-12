Em 2024, Hospital de Messejana realiza 34 transplantes de coração e bate recorde de 25 anos

Equipe médica realizando o procedimento de captação de órgãos na Santa Casa de Sobral / Crédito: Divelgação/ Santa Casa de Misericórdia de Sobral

O Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM) realizou 34 transplantes de coração em 2024. O número é o maior já alcançado pela instituição em seus 25 anos de atuação. Em comparação com todo o ano de 2023, quando foram realizados 27 transplantes, o número de procedimentos aumentou cerca de 26%.

Os dados são da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), atualizados até esta quinta-feira, 19. Desde o início do programa, em 1999, a unidade, também conhecida como Hospital do Coração, já realizou 557 transplantes cardíacos.

De acordo com João David de Souza Neto, cardiologista e coordenador da Unidade de Transplante e Insuficiência Cardíaca do Hospital de Messejana, o último recorde da Instituição foi em 2016, quando foram realizados 32 transplantes.

"Esse novo marco é um fato muito importante para uma instituição como o Hospital de Messejana, onde todos os pacientes são atendidos pelo SUS e têm a oportunidade de ganhar uma nova vida quando o tratamento clínico já não é mais eficiente", comentou. Para alcançar o bom resultado, a unidade de saúde destaca a regionalização da doação de órgãos. Isso significa que os corações foram captados a maiores distâncias, como nas regiões do Vale do Jaguaribe, Crato, Juazeiro e até em outros estados.

"Isso só foi possível graças a motoristas de ambulância, pilotos e comandantes de aeronaves, que garantem agilidade e precisão no transporte de órgãos e pacientes. É uma operação complexa que exige esforço e colaboração", acrescenta Juan Mejia, coordenador cirúrgico da Unidade de Insuficiência Cardíaca e Transplante do Hospital de Messejana.

Hospital de Messejana: transplantes de coração por ano 1999: 1 adulto



2000: 7 adultos



2001: 9 adultos



2002: 8 adultos e 1 pediátrico



2003: 17 adultos e 2 pediátricos



2004: 23 adultos e 1 pediátricos



2005: 14 adultos e 2 pediátricos



2006: 13 adultos e 4 pediátricos



2007: 22 adultos e 1 pediátrico



2008: 28 adultos e 3 pediátricos



2009: 23 adultos e 4 pediátricos



2010: 15 adultos e 1 pediátricos



2011: 19 adultos e 6 pediátricos



2012: 25 adultos e 3 pediátricos



2013: 21 adultos e 9 pediátricos



2014: 18 adultos e 3 pediátricos



2015: 23 adultos e 1 pediátrico



2016: 26 adultos e 6 pediátricos



2017: 18 adultos e 9 pediátricos



2018: 26 adultos e 5 pediátricos



2019: 21 adultos e 4 pediátricos



2020: 10 adultos e 4 pediátricos



2021: 5 adultos e 6 pediátricos



2022: 12 adultos e 4 pediátricos



2023: 22 adultos e 5 pediátricos



2024: 28 adultos e 6 pediátricos Transplantes no Ceará O Ceará realizou 1.955 transplantes de órgãos e tecidos ao longo de 2024. O número representa um aumento de 13% em relação ao ano anterior, quando foram realizados 1.726 procedimentos. É responsabilidade dos hospitais estaduais (Rede Sesa) realizar os procedimentos de transplantes. O Estado realiza transplantes de rim, fígado, pulmão, pâncreas, coração, medula óssea, córnea e válvulas cardíacas. Conforme a Sesa, a maior parte dos transplantes realizados no Ceará em 2024 foi de tecidos, com um total de 1.314 procedimentos.

Dentro desse grupo, a maioria correspondeu a transplantes de córnea [estrutura transparente localizada na frente do olho], que somaram 1.304, enquanto 10 foram de esclera [tecido que envolve o globo ocular]. Também foram realizados 152 transplantes de tecido líquido, sendo 100 de medula óssea autóloga [células da medula óssea do próprio paciente] e 52 de medula óssea alogênico [células precursoras da medula de um doador]. O procedimento é essencial para o tratamento de diversas doenças, como leucemias e outras condições hematológicas. Já os transplantes de órgãos sólidos totalizaram 489 procedimentos em 2024. Entre os destaques, o fígado foi o órgão mais transplantado, com 232 procedimentos. Em seguida, aparecem os transplantes de rim, com 219, e os de coração, com 34.