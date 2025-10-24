Evandro anuncia a contrução de hospital veterinário 24h e novo complexo de saúde educação

Evandro anuncia a contrução de hospital veterinário 24h e novo complexo de saúde educaçãoA informação foi passada exclusivamente para O POVO. Projetos tem previsão de início para 2026
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou que pretende construir, em 2026, dois novos centros voltados à saúde e à educação: um hospital veterinário público 24 horas e um complexo integrado destinado aos filhos dos trabalhadores do Centro da cidade. A informação é do colunista do O POVO, Guilherme Gonsalves.
O novo complexo contará com um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), um Centro de Educação Infantil (CEI) e um Espaço Girassol. Segundo Evandro, o local deverá funcionar em um imóvel adaptado localizado entre as ruas Barão do Rio Branco e Senador Pompeu.
“Todos eles voltados para os filhos de trabalhadores aqui do Centro da Cidade”, destacou o prefeito.
Além disso, o gestor também anunciou a criação do primeiro hospital veterinário público com funcionamento 24 horas. Segundo Evandro, o secretário municipal de Proteção Animal já está trabalhando na elaboração do projeto. As obras devem começar no segundo semestre de 2026.
Atualmente, Fortaleza conta com três CAPS infantojuvenis, responsáveis por atender crianças e adolescentes em sofrimento psíquico, com transtornos mentais graves ou em uso de substâncias psicoativas.
A rede municipal dispõe ainda de 186 Centros de Educação Infantil e 112 creches parceiras, com atendimento em tempo integral ou parcial a crianças de zero a cinco anos.
Já o Espaço Girassol, voltado ao acolhimento e atendimento a crianças em situação de vulnerabilidade, possui uma unidade em funcionamento no bairro Edson Queiroz, com previsão de mais 12 unidades ao longo da atual gestão.
No campo da saúde animal, os serviços públicos de atendimento veterinário são ofertados por meio de diferentes frentes:
- o serviço itinerante Pet Móvel;
- a Clínica Veterinária Jacó, localizada no bairro Passaré
- e o Hospital Veterinário Professor Sylvio Barbosa Cardoso, da Universidade Estadual do Ceará (Uece), no bairro Itaperi
Promessas de campanha
Entre as principais metas de governo, Evandro Leitão afirmou compromissos assumidos durante a campanha, como dobrar o número de escolas em tempo integral, zerar a fila de espera por vagas em creches e ampliar a rede de CAPS 24 horas. Atualmente, Fortaleza conta com quatro unidades de CAPS com funcionamento 24 horas, localizadas nas regionais I, II e V.