Evandro anuncia a contrução de hospital veterinário 24h e novo complexo de saúde educação

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou que pretende construir, em 2026, dois novos centros voltados à saúde e à educação: um hospital veterinário público 24 horas e um complexo integrado destinado aos filhos dos trabalhadores do Centro da cidade. A informação é do colunista do O POVO, Guilherme Gonsalves.

O novo complexo contará com um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), um Centro de Educação Infantil (CEI) e um Espaço Girassol. Segundo Evandro, o local deverá funcionar em um imóvel adaptado localizado entre as ruas Barão do Rio Branco e Senador Pompeu. "Todos eles voltados para os filhos de trabalhadores aqui do Centro da Cidade", destacou o prefeito. Além disso, o gestor também anunciou a criação do primeiro hospital veterinário público com funcionamento 24 horas. Segundo Evandro, o secretário municipal de Proteção Animal já está trabalhando na elaboração do projeto. As obras devem começar no segundo semestre de 2026.