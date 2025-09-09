Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Elmano autoriza doação de terreno para Hospital Universitário

Elmano autoriza doação de terreno para Hospital Universitário em Juazeiro do Norte

Texto agora segue para aprovação na Assembléia Legislativa do Ceará (Alece).
Autor Sara Oliveira
Autor
Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou, na manhã desta terça-feira, 9, projeto de lei que autoriza doação de terreno para a construção de Hospital Universitário da Univeridade Federal do Cariri (UFCA), em Juazeiro do Norte. 

Texto agora segue para aprovação na Assembléia Legislativa do Ceará (Alece).

"Esse é mais um passo na interiorização da saúde, levando atendimento de qualidade cada vez mais perto dos cearenses. Conto com o apoio dos deputados e deputadas para aprovação dessa importante medida", afirmou Elmano.

No fim de setembro, o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, afirmou à rádio O POVO CBN Cariri que as obras da unidade hospitalar deverão começar no primeiro semestre de 2026.

“Nós devemos celebrar a contratação da empresa que vai fazer o projeto arquitetônico no início da próxima semana. Já conseguimos finalizar o processo de doação do terreno para a universidade. Celebraremos neste sábado o contrato de gestão e, a partir daí, temos condições legais de iniciar a preparação da construção do hospital. A empresa deve levar dequatroaseis meses para entregar os projetos arquitetônicos. Enquanto isso, providenciaremos o processo de licitação”, informou.

O projeto do Hospital Universitário da UFCA prevê a instalação de 160 leitos comuns, 40 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), salas cirúrgicas e ambulatórios clínicos. A unidade irá atuar na formação de alunos dos cursos da área da saúde, além de prestar serviços que devem beneficiar 1 milhão de pessoas da região.

Segundo a Ebserh, o hospital irá focar em casos de alta complexidade em áreas diversas, viabilizando novas pesquisas médicas. (Colaborou Guilherme Carvalho)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar