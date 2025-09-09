Elmano autoriza doação de terreno para Hospital Universitário

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou, na manhã desta terça-feira, 9, projeto de lei que autoriza doação de terreno para a construção de Hospital Universitário da Univeridade Federal do Cariri (UFCA), em Juazeiro do Norte.

"Esse é mais um passo na interiorização da saúde, levando atendimento de qualidade cada vez mais perto dos cearenses. Conto com o apoio dos deputados e deputadas para aprovação dessa importante medida", afirmou Elmano.

No fim de setembro, o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro, afirmou à rádio O POVO CBN Cariri que as obras da unidade hospitalar deverão começar no primeiro semestre de 2026.



“Nós devemos celebrar a contratação da empresa que vai fazer o projeto arquitetônico no início da próxima semana. Já conseguimos finalizar o processo de doação do terreno para a universidade. Celebraremos neste sábado o contrato de gestão e, a partir daí, temos condições legais de iniciar a preparação da construção do hospital. A empresa deve levar dequatroaseis meses para entregar os projetos arquitetônicos. Enquanto isso, providenciaremos o processo de licitação”, informou.





O projeto do Hospital Universitário da UFCA prevê a instalação de 160 leitos comuns, 40 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), salas cirúrgicas e ambulatórios clínicos. A unidade irá atuar na formação de alunos dos cursos da área da saúde, além de prestar serviços que devem beneficiar 1 milhão de pessoas da região.