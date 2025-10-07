Funcionários do Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo fazem paralisação

Trabalhadores do Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo paralisaram atividades para cobrar o pagamento do salário do mês de setembro na manhã desta terça-feira, 7, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/ Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde/CE)

Trabalhadores do Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo paralisaram atividades para cobrar o pagamento do salário do mês de setembro na manhã desta terça-feira, 7, em Fortaleza. Além do atraso salarial, há denúncias de irregularidades no pagamento de férias e no recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).