Funcionários do Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo fazem paralisação

Funcionários do Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo fazem paralisaçãoIrregularidades no pagamento de férias e no recolhimento do FGTS foram denunciadas
Trabalhadores do Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo paralisaram atividades para cobrar o pagamento do salário do mês de setembro na manhã desta terça-feira, 7, em Fortaleza.
Além do atraso salarial, há denúncias de irregularidades no pagamento de férias e no recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Professores protestam contra PL do Ajuste Fiscal e culpam isenção de devedores; ENTENDA
Do ramo filantrópico, a unidade de saúde especializada em psiquiatria pertence à Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza. O Hospital atende de forma particular e pelo Sistema Único de Saúde (SUS) — por meio de convênio com a Prefeitura da Capital.
Paralisação durou uma hora. Funcionamento retornou em seguida.
Leia mais
"Estamos cansados de promessas e de atrasos. Trabalhamos em um hospital psiquiátrico, com sobrecarga e risco, e não temos sequer o básico: o pagamento em dia”, relatam os trabalhadores.
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde/CE) exigiu a imediata regularização dos salários e o cumprimento dos direitos trabalhistas, além da abertura de um canal de diálogo com os gestores e o sindicato.
Funcionários organizam nova suspensão nesta quinta-feira, 9, caso não haja resposta ou providência.
De acordo com a diretora do Sindsaúde/ CE, Wanda Duarte, o pagamento das férias segue atrasado desde abril e não há depósito do FGTS desde 2021.
O POVO entrou em contato com a Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, mas não houve retorno ainda. Essa matéria será atualizada mediante resposta.