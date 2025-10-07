Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Funcionários do Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo fazem paralisação

Irregularidades no pagamento de férias e no recolhimento do FGTS foram denunciadas
Autor Kaio Pimentel
Trabalhadores do Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo paralisaram atividades para cobrar o pagamento do salário do mês de setembro na manhã desta terça-feira, 7, em Fortaleza.

Além do atraso salarial, há denúncias de irregularidades no pagamento de férias e no recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Do ramo filantrópico, a unidade de saúde especializada em psiquiatria pertence à Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza. O Hospital atende de forma particular e pelo Sistema Único de Saúde (SUS) — por meio de convênio com a Prefeitura da Capital.

Paralisação durou uma hora. Funcionamento retornou em seguida.

"Estamos cansados de promessas e de atrasos. Trabalhamos em um hospital psiquiátrico, com sobrecarga e risco, e não temos sequer o básico: o pagamento em dia”, relatam os trabalhadores.

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde/CE) exigiu a imediata regularização dos salários e o cumprimento dos direitos trabalhistas, além da abertura de um canal de diálogo com os gestores e o sindicato.

Funcionários organizam nova suspensão nesta quinta-feira, 9, caso não haja resposta ou providência.

De acordo com a diretora do Sindsaúde/ CE, Wanda Duarte, o pagamento das férias segue atrasado desde abril e não há depósito do FGTS desde 2021.

O POVO entrou em contato com a Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, mas não houve retorno ainda. Essa matéria será atualizada mediante resposta. 

