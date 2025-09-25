Atraso de reajuste salarial: profissionais protestam em frente à hospital de Fortaleza

Atraso de reajuste salarial: profissionais protestam em frente à hospital de FortalezaSindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde-CE) fazem ato em frente ao Hospital Antônio Prudente, na manhã desta quinta-feira, 25, em Fortaleza
Membros do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde-CE) realizaram um protesto em frente ao Hospital Antônio Prudente, que faz parte da rede Hap Vida, na manhã desta quinta-feira, 25, em Fortaleza.
O ato questionou a falta de reajuste salarial, que não teria sido estabelecido em dois anos, e a ausência do pagamento do piso salarial para enfermeiros.
Em entrevista ao O POVO, o presidente estadual do Sindicato, José Quintino Neto, afirmou que a Hap Vida é a única empresa que não cumpre o piso dos enfermeiros.
"A rede judicializou e temos um interdito proibitório que impede o sindicato de se manifestar a menos de 50 metros, com carro de som, com alto-falante. Por conta disso, hoje nosso ato está sendo silencioso", afirma.
Ainda conforme o Sindicato, as reinvindicações seguirão frequentes, enquanto o canal de negociação não for reaberto.
Sindicato afirma que impasse salarial pode atingir pacientes
De acordo com o Sindsaúde, esse impasse salarial pode atingir pacientes da rede particular de atendimento.
"Muitas das vezes não tem um atendimento necessário. Porque a demanda é muito grande, pouco funcionário para atender e o paciente também é prejudicado. Então, a nossa reivindicação é reajuste digno, valorização para o trabalhador, como também um bom atendimento aos clientes do Hap Vida", informam.
O POVO aguarda retorno da Hap Vida. Essa matéria será atualizada mediante nota.
