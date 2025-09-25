Atraso de reajuste salarial: profissionais protestam em frente à hospital de Fortaleza

Manifestantes da categoria da saúde protestam em frente a unidade da Hap Vida, na manhã desta quinta-feira, 25, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/ Sindsaúde-CE

Membros do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde-CE) realizaram um protesto em frente ao Hospital Antônio Prudente, que faz parte da rede Hap Vida, na manhã desta quinta-feira, 25, em Fortaleza.



O ato questionou a falta de reajuste salarial, que não teria sido estabelecido em dois anos, e a ausência do pagamento do piso salarial para enfermeiros.