Hemoce tem o maior número de doações em 30 anos

Com mais de 110 mil doações, o Hemoce alcançou um feito histórico em 30 anos; saiba como se tornar um doador

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), atingiu um feito histórico em 2024 e registrou 110.784 mil doações. O número é o maior em 30 anos e representa um avanço na doação de sangue no Ceará.

As doações foram realizadas em todo o Estado e foram obtidas através de coletas externas, postos de coletas e doações realizadas nas sedes e hemocentros regionais.