Doze empresários do Ceará viram réus por suspeita de adulterar oxigênio na pandemia

Doze empresários do Ceará estão sob acusação de adulterar oxigênio medicinal durante a pandemia de Covid-19. Denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) foi deferida pela 11ª Vara Criminal de Fortaleza nessa quinta-feira, 16 / Crédito: Reprodução/ Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE)

Doze empresários do Ceará foram acusados de adulterar oxigênio medicinal durante a pandemia de Covid-19. Denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), foi aceita pela Justiça cearense por meio da 11ª Vara Criminal de Fortaleza nessa quinta-feira, 16.



De acordo com as investigações, as empresas dos denunciados teriam produzido e fornecido oxigênio industrial (utilizado em oficinas mecânicas e congêneres) em vez do tipo medicinal para clínicas e hospitais públicos de vários municípios do Estado.