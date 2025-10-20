Homem morre após sofrer mal súbito em academia de Fortaleza; é o segundo caso em uma semana

Uma equipe do Samu foi acionada para tentou reanimar a vítima / Crédito: Reprodução/ Leitor Via Whatsapp

Em uma semana, a rede de academias Gaviões registrou o segundo óbito de um aluno dentro de uma unidade. Um homem identificado como Artur do Nascimento, morreu na tarde desta segunda-feira, 20, após passar mal dentro da unidade Washington Soares, localizada no bairro Sapiranga, em Fortaleza. Segundo apuração do O POVO, o homem sofreu um mal súbito, que evoluiu para uma parada cardíaca. Ele foi socorrido no local pelos funcionários da academia, que interromperam as atividades e fecharam o estabelecimento logo após o ocorrido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e tentou reanimar a vítima, mas ela não resistiu.