Homem morre após sofrer mal súbito em academia de Fortaleza; é o segundo caso em uma semana

Homem morre após sofrer mal súbito em academia de Fortaleza; é o segundo caso em uma semanaHomem teve um mal súbito, que evoluiu para uma parada cardíaca. Caso aconteceu em unidade da academia Gaviões na avenida Washington Soares, na Sapiranga
Em uma semana, a rede de academias Gaviões registrou o segundo óbito de um aluno dentro de uma unidade. Um homem identificado como Artur do Nascimento, morreu na tarde desta segunda-feira, 20, após passar mal dentro da unidade Washington Soares, localizada no bairro Sapiranga, em Fortaleza.
Segundo apuração do O POVO, o homem sofreu um mal súbito, que evoluiu para uma parada cardíaca. Ele foi socorrido no local pelos funcionários da academia, que interromperam as atividades e fecharam o estabelecimento logo após o ocorrido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e tentou reanimar a vítima, mas ela não resistiu.
Este é o segundo caso de morte registrado em uma unidade da mesma rede na capital cearense em exatamente uma semana. Na segunda-feira passada, Cristiano Silva Honorato, de 44 anos, morreu após passar mal durante os exercícios na unidade Pátio Castelão, no bairro Dias Macedo.
Por meio de nota, a Gaviões lamentou o incidente:
"A Academia Gaviões 24H manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Artur do Nascimento, ocorrido em 20/10/2025. Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas, desejando conforto e serenidade a todos".
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que somente após laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) será possível confirmar a causa da morte. O caso segue em andamento.