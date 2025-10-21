Parte do forro do Frotinha da Messejana desaba; incidente é o terceiro após reforma em 2024

Parte do forro do Frotinha da Messejana desaba; incidente é o terceiro após reforma em 2024Desabamento ocorreu na área de observação do trauma, segundo sindicato. Ninguém ficou ferido
Parte do forro do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (Frotinha de Messejana), em Fortaleza, caiu na noite desta segunda-feira, 20. Imagens mostram pedaços do forro no chão e trabalhadores movendo macas para longe do local do incidente.
De acordo com o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Ceará (Sindsaúde), profissionais relataram que o desabamento ocorreu na área de observação da traumatologia. Ninguém ficou ferido.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o desabamento ocorreu devido a uma falha no dreno de um dos aparelhos de ar-condicionado. "Os seis pacientes que estavam no local foram realocados, sem prejuízo à assistência. O reparo deve ser concluído em até 72 horas", afirmou por meio de nota. O atendimento segue normalmente nesta terça-feira, 21.
Forro desaba pela terceira vez em menos de dois anos
Desde que passou por reformas e foi reinaugurada em abril de 2024, é a terceira vez que a unidade passa por incidentes parecidos. Em setembro de 2024, parte do teto do Hospital desabou sobre duas técnicas de enfermagem.
Em março de 2025, o forro também caiu e uma área do hospital foi alagada durante fortes chuvas. A unidade chegou a ser interditada pela Defesa Civil. (Colaborou Lara Vieira)