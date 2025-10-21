Parte do forro do Frotinha da Messejana desaba; incidente é o terceiro após reforma em 2024

De acordo com o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Ceará (Sindsaúde), profissionais relataram que o desabamento ocorreu na área de observação da traumatologia. Ninguém ficou ferido.

Parte do forro do Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (Frotinha de Messejana), em Fortaleza , caiu na noite desta segunda-feira, 20. Imagens mostram pedaços do forro no chão e trabalhadores movendo macas para longe do local do incidente.

VEJA VÍDEO

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o desabamento ocorreu devido a uma falha no dreno de um dos aparelhos de ar-condicionado. "Os seis pacientes que estavam no local foram realocados, sem prejuízo à assistência. O reparo deve ser concluído em até 72 horas", afirmou por meio de nota. O atendimento segue normalmente nesta terça-feira, 21.

Forro desaba pela terceira vez em menos de dois anos

Desde que passou por reformas e foi reinaugurada em abril de 2024, é a terceira vez que a unidade passa por incidentes parecidos. Em setembro de 2024, parte do teto do Hospital desabou sobre duas técnicas de enfermagem.

Em março de 2025, o forro também caiu e uma área do hospital foi alagada durante fortes chuvas. A unidade chegou a ser interditada pela Defesa Civil. (Colaborou Lara Vieira)