Caminhão do Cidadão leva serviços de documentação a sete municípios do Ceará nesta semana

Caminhão do Cidadão leva serviços de documentação a sete municípios do Ceará nesta semanaConfira a agenda em Fortaleza, na região metropolitana e no interior; projeto oferece serviços de emissão de documentos
O Caminhão do Cidadão, programa itinerante da Secretaria da Proteção Social (SPS), vai percorrer sete municípios cearenses nesta semana, oferecendo serviços de emissão de documentos e atendimento gratuito à população. A ação contemplará Fortaleza, Caucaia, Potiretama, Jaguaruana, Chorozinho, São Benedito e Carnaubal.
A programação tem início nesta segunda-feira, 20, em Caucaia, na Região Metropolitana, com atendimentos das 8h às 16h, na Rua Santa Helena, 2585, Parque Soledade, em frente ao Cras.
No mesmo dia, o serviço também chega ao bairro Jangurussu, em Fortaleza, no projeto Zonas Vivas, que receberá o Balcão da Cidadania.
Durante a semana, o Caminhão segue para Potiretama, Jaguaruana, Chorozinho, São Benedito e Carnaubal, garantindo atendimento a moradores do interior. Ao todo, serão 11 pontos de parada distribuídos entre a capital, a Região Metropolitana e o interior. Os horários variam conforme o município, entre 8h e 16h ou 8h e 12h.
Agenda Região Metropolitana e Fortaleza
20 de outubro (Segunda-feira) – Caucaia
Rua Santa Helena, 2585, Parque Soledade, em frente ao Cras
Horário: 8h às 16h
[Balcão da Cidadania no Zona Viva]
20 de outubro (Segunda-feira) – Jangurussu
Zona Viva Jangurussu – Rua A, S/N, quadra 10B, Bloco L7, Residencial José Euclides, Jangurussu, Fortaleza
Horário: 8h às 16h
22 de outubro (Quarta-feira) – Parangaba
Av. Augusto dos Anjos, 1334, Altos, Parangaba, Fortaleza
Horário: 8h às 16h
24 de outubro (Sexta-feira) – Cocó
Rua Vicente Linhares, 1499, Cocó, Fortaleza
Horário: 8h às 16h
25 de outubro (Sábado) – Mondubim
Rua São João com Av. Osório de Paiva,Rio Maranguapinho, Fortaleza
Horário: 8h às 16h
25 de outubro (Sábado) – Floresta
Rua Luiz Guimarães, 642, Floresta, Fortaleza
Horário: 8h às 13h
Agenda Interior
20 e 21 de outubro (Segunda e terça) – Potiretama
Rua Frei Lamberto – Praça Matriz, Centro
Horário: 8h às 16h
20, 21 e 22 de outubro (Segunda a quarta) – Jaguaruana
Praça Matriz, Av. Simão Góes, 130, Centro
Horário: 8h às 16h
22 e 23 de outubro (Quarta e quinta) – Chorozinho
Praça da Igreja Matriz, Centro
Horário: 8h às 16h
22 e 23 de outubro (Quarta e quinta) – São Benedito
Praça da Igreja da Comunidade dos Santos Reis
Horário: 8h às 16h
24 e 25 de outubro (Sexta e sábado) – Carnaubal
Praça Francisco Horácio Brito, Centro
Horário: 8h às 16h