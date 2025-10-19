Caminhão do Cidadão leva serviços de documentação a sete municípios do Ceará nesta semana

Caminhão do Cidadão percorre sete municípios nesta semana / Crédito: Reprodução/ Secretaria da Proteção Social (SPS)

O Caminhão do Cidadão, programa itinerante da Secretaria da Proteção Social (SPS), vai percorrer sete municípios cearenses nesta semana, oferecendo serviços de emissão de documentos e atendimento gratuito à população. A ação contemplará Fortaleza, Caucaia, Potiretama, Jaguaruana, Chorozinho, São Benedito e Carnaubal. A programação tem início nesta segunda-feira, 20, em Caucaia, na Região Metropolitana, com atendimentos das 8h às 16h, na Rua Santa Helena, 2585, Parque Soledade, em frente ao Cras.

No mesmo dia, o serviço também chega ao bairro Jangurussu, em Fortaleza, no projeto Zonas Vivas, que receberá o Balcão da Cidadania. Durante a semana, o Caminhão segue para Potiretama, Jaguaruana, Chorozinho, São Benedito e Carnaubal, garantindo atendimento a moradores do interior. Ao todo, serão 11 pontos de parada distribuídos entre a capital, a Região Metropolitana e o interior. Os horários variam conforme o município, entre 8h e 16h ou 8h e 12h. Agenda Região Metropolitana e Fortaleza

20 de outubro (Segunda-feira) – Caucaia

Rua Santa Helena, 2585, Parque Soledade, em frente ao Cras

Horário: 8h às 16h [Balcão da Cidadania no Zona Viva]

20 de outubro (Segunda-feira) – Jangurussu

Zona Viva Jangurussu – Rua A, S/N, quadra 10B, Bloco L7, Residencial José Euclides, Jangurussu, Fortaleza

Horário: 8h às 16h

22 de outubro (Quarta-feira) – Parangaba

Av. Augusto dos Anjos, 1334, Altos, Parangaba, Fortaleza

Horário: 8h às 16h 24 de outubro (Sexta-feira) – Cocó

Rua Vicente Linhares, 1499, Cocó, Fortaleza

Horário: 8h às 16h 25 de outubro (Sábado) – Mondubim

Rua São João com Av. Osório de Paiva,Rio Maranguapinho, Fortaleza

Horário: 8h às 16h

25 de outubro (Sábado) – Floresta

Rua Luiz Guimarães, 642, Floresta, Fortaleza

Horário: 8h às 13h Agenda Interior

20 e 21 de outubro (Segunda e terça) – Potiretama

Rua Frei Lamberto – Praça Matriz, Centro

Horário: 8h às 16h 20, 21 e 22 de outubro (Segunda a quarta) – Jaguaruana

Praça Matriz, Av. Simão Góes, 130, Centro

Horário: 8h às 16h