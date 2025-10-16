Evangelizar É Preciso será no dia 25 de outubro; veja programação

Evangelizar É Preciso ocorrerá no dia 25 de outubro; veja programaçãoO tema deste ano é "Fortalecei-nos na fé", com o lema "Sede firmes, fortalecei vosso coração". Evento conta com presença de padre Reginaldo Manzotti
A 18º edição do Evangelizar É Preciso ocorrerá no dia 25 de outubro, no Aterro da Praia de Iracema. Evento terá momentos de fé, música e oração, que serão conduzidos pelo padre Reginaldo Manzotti.
O tema deste ano é “Fortalecei-nos na fé”, com o lema “Sede firmes, fortalecei vosso coração”.
LEIA | Fortaleza: Dia do Servidor Público é antecipado para 27 de outubro
O Evangelizar faz parte do calendário oficial de eventos do Estado do Ceará desde 2015.
Evangelizar É Preciso: confira a programação
A programação tem início às 12 horas, com o Terço Mariano, conduzido por Carol Tormena. À tarde ocorrerão os shows musicais, com Danilo Dyba, George Moraes, Ana Clara Rocha & Ítalo e Marcos Vinícius.
Às 15 horas, o Terço de Jesus das Santas Chagas será rezado com o Padre Jorge Fortunato. Após a oração, haverá um momento da Arquidiocese, com participações de Babi Maria e Naldo José.
Considerada como ponto alto do evento, a Santa Missa ocorrerá às 17 horas e será presidida por Dom Gregório Paixão, OSB, Arcebispo de Fortaleza. Evento será concelebrado pelo padre Reginaldo Manzotti.
Em seguida, o sacerdote conduzirá um momento de espiritualidade durante a Adoração ao Santíssimo Sacramento.
O evento se encerra com um show de evangelização “Como é bom ter fé”, apresentado por Manzotti.
Serviço
XVIII Evangelizar É Preciso Fortaleza
Quando: 25/10, a partir das 12 horas
Onde: Aterro da Praia de Iracema