Evangelizar É Preciso será no dia 25 de outubro; veja programação

Imagem da 17º edição do evento, que ocorreu em 2024 / Crédito: FÁBIO LIMA

A 18º edição do Evangelizar É Preciso ocorrerá no dia 25 de outubro, no Aterro da Praia de Iracema. Evento terá momentos de fé, música e oração, que serão conduzidos pelo padre Reginaldo Manzotti. O tema deste ano é “Fortalecei-nos na fé”, com o lema “Sede firmes, fortalecei vosso coração”.

O Evangelizar faz parte do calendário oficial de eventos do Estado do Ceará desde 2015. Evangelizar É Preciso: confira a programação A programação tem início às 12 horas, com o Terço Mariano, conduzido por Carol Tormena. À tarde ocorrerão os shows musicais, com Danilo Dyba, George Moraes, Ana Clara Rocha & Ítalo e Marcos Vinícius. Às 15 horas, o Terço de Jesus das Santas Chagas será rezado com o Padre Jorge Fortunato. Após a oração, haverá um momento da Arquidiocese, com participações de Babi Maria e Naldo José.