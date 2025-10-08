Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia de Nossa Senhora Aparecida: dom Gregório rezará terço com crianças, em Aquiraz

Igreja do Ressuscitado que passou pela Cruz, da Comunidade Católica Shalom, em Aquiraz, celebrará campanha mundial "Um Milhão de Crianças Rezam o Terço pela Paz" neste domingo, 12, às 9h30min
Autor Kaio Pimentel
Autor
Kaio Pimentel Autor
Tipo Notícia

"Quando um milhão de crianças rezarem o terço, o mundo mudará", orientou o frade italiano São Pio de Pietrelcina. Diante desse ideal, público infantil fiel tem encontro marcado com o arcebispo de Fortalezadom Gregório Paixão (OSB), na Igreja do Ressuscitado que passou pela Cruz, pertencente a Comunidade Católica Shalom, neste domingo, 12, em Aquiraz, às 9h30min.

O terço integra a campanha mundial "Um Milhão de Crianças Rezam o Terço pela Paz", promovida pela Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre (ACN). Assim, a Igreja Católica celebra nesta data o dia de Nossa Senhora Aparecida, reconhecida como padroeira do Brasil, como também marca o Dia das Crianças.

O encontro deve reunir famílias, colégios, catequistas, pastorais e projetos de evangelização infantil, em busca da fé.

“Queremos convidar todas as crianças, seus pais, catequistas e educadores, todos aqueles que estão em nossas pastorais e colégios. Que juntos possamos nos unir em oração à Mãe de Deus pedindo a paz”, afirmou dom Gregório, em publicação divulgada nas redes sociais da Arquidiocese de Fortaleza.

A campanha nasceu em 2005, em Caracas, na Venezuela, quando um grupo de crianças foi visto rezando o rosário em um santuário local. Desde então, a ação se espalhou por diversos países, sendo promovida anualmente pela ACN.

Em 2023, a fundação registrou pela primeira vez a participação oficial de mais de um milhão de crianças mundialmente — marca que se repetiu em 2024.

Serviço

Um Milhão de Crianças Rezam o Terço pela Paz, com dom Gregório Paixão

Quando: domingo, 12 de outubro de 2025
Horário: 9h30min
Onde: Igreja do Ressuscitado que passou pela Cruz | Comunidade Católica Shalom | CE-040, KM 16 | Lot. Novo - Aquiraz (CE)

