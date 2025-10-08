Dia de Nossa Senhora Aparecida: dom Gregório rezará terço com crianças, em Aquiraz

Igreja do Ressuscitado que passou pela Cruz, da Comunidade Católica Shalom, em Aquiraz, celebrará campanha mundial "Um Milhão de Crianças Rezam o Terço pela Paz" neste domingo, 12, às 9h30min, sob condução do arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

"Quando um milhão de crianças rezarem o terço, o mundo mudará", orientou o frade italiano São Pio de Pietrelcina. Diante desse ideal, público infantil fiel tem encontro marcado com o arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão (OSB), na Igreja do Ressuscitado que passou pela Cruz, pertencente a Comunidade Católica Shalom, neste domingo, 12, em Aquiraz, às 9h30min.



O terço integra a campanha mundial "Um Milhão de Crianças Rezam o Terço pela Paz", promovida pela Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre (ACN). Assim, a Igreja Católica celebra nesta data o dia de Nossa Senhora Aparecida, reconhecida como padroeira do Brasil, como também marca o Dia das Crianças.