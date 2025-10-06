IJF realiza programação semanal especial em alusão ao Dia da Criança

Mascotes de times de futebol na Semana da Criança no Hospital IJF na edição de 2023 / Crédito: Samuel Setubal

O hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, promove, entre os dias 6 e 14 de outubro, mais uma edição da Semana da Criança. A iniciativa conta com uma programação especial com o objetivo de proporcionar atividades lúdicas às crianças e seus acompanhantes durante o período de internação. Estão previstas entregas de brinquedos, sessão de cinema e brincadeiras. Além disso, as crianças também serão visitadas por cosplays de super-heróis e mascotes dos times de futebol cearense (Fortaleza, Ceará e Ferroviário).

LEIA TAMBÉM | Ambiente virtual: denúncias de crimes contra crianças e adolescentes crescem no Ceará A programação conta ainda com pinturas de rosto em parceria com a Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), apresentação do Grupo Bobalhaço e momentos de diversão com cães da raça golden, promovido em parceria com o projeto Sexteto 4 Patas. A Semana da Criança é realizada por servidores de diversos setores do IJF, como equipes de enfermagem, pediatria, fisioterapia, psicologia, além do Núcleo Interno de Regulação (NIR) do hospital. Quedas são principais ocorrências infantis atendidas no IJF Entre janeiro e agosto deste ano, as principais ocorrências infantis atendidas no IJF estavam relacionadas a quedas, totalizando 4.132 casos. Na sequência, ingestão ou aspiração de objetos estranhos (1.163) e queimaduras (380) foram as principais causas de atendimento de crianças na unidade de saúde.

De acordo com a unidade, quando o paciente dá entrada no equipamento, o atendimento é conduzido por equipes multiprofissionais especializadas em traumas e lesões de alta complexidade. Confira a programação: 6 de outubro: A partir das 14 horas - Entrega de brinquedos, brincadeiras e cinema 7 de outubro: 14 horas - Apresentação com o palhaço Rael

8 de outubro: 14 horas - Apresentação com equipe de palhaços "Bobalhaço" 9 de outubro: 9 horas - Visita dos mascotes de times de futebol (Ceará, Fortaleza e Ferroviário) 14 horas - Doação de brinquedos