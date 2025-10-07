Crio fará atendimento gratuito com mastologistas; veja como se inscrever

Ação, voltada à prevenção e ao diagnóstico do câncer de mama, ocorre neste sábado, 11, das 8 às 12 horas / Crédito: Divulgação/CRIO

Pelo menos 100 atendimentos gratuitos com mastologistas serão ofertados em Fortaleza pelo Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio), em parceria com a Associação Nossa Casa. Ação, voltada à prevenção e ao diagnóstico do câncer de mama, ocorre neste sábado, 11, das 8h às 12 horas, no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza.

Intitulado como Mutirão Outubro Rosa 2025, evento tem inscrições via formulário online. Evento é destinado a mulheres a partir de 40 anos, com histórico familiar da doença em parentes de primeiro grau ou que apresentem alterações visíveis nas mamas, como nódulos, feridas ou vermelhidão. Em casos com suspeitas, os exames de rastreio serão garantidos conforme indicação médica.

Câncer de mama é o mais comum entre mulheres Conforme o Ministério da Saúde (MS), o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma. Atualmente, a doença responde por cerca de 28% dos casos novos de câncer em mulheres. Doença também acomete homens, mas de forma rara, representando menos de 1% do total de casos. LEIA: Outubro rosa e a preocupação com o diagnóstico tardio

“O câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, tem mais de 90% de chances de cura. No entanto, ainda convivemos com atrasos no acesso ao rastreamento e ao tratamento”, afirmou o mastologista José Vilar, em nota à imprensa. Segundo ele, o mutirão é uma oportunidade de aproximar a população dos cuidados necessários e reforçar a importância da prevenção. Embora a detecção precoce ofereça altas taxas de curabilidade, o início do tratamento no País ainda enfrenta atrasos significativos, em média 158 dias além do prazo legal estabelecido.