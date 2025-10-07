Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Feriado de 12 de outubro em Fortaleza: veja o que abre e fecha

Feriado de 12 de outubro em Fortaleza: veja o que abre e o que fecha

Mesmo no domingo, feriado muda programações. Veja o que funciona na Capital em 12 de outubro, Dia de N. Sra. Aparecida, padroeira do Brasil, e Dia das Crianças
O Dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é comemorado, no Brasil, anualmente em 12 de outubro em referência à padroeira do País. A data também celebra o Dia das Crianças.

O feriado nacional, que neste ano cai em um domingo, vai alterar o funcionamento de alguns serviços e estabelecimentos.

Entenda o feriado e confira a programação do Dia de Nossa Senhora Aparecida em Fortaleza em 2025.

12 de outubro é feriado? Entenda

Dia 12 de outubro é feriado nacional, ou seja, celebrado em todo o território brasileiro, em referência ao dia da padroeira do País: Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

Na crença católica, a história de Nossa Sr.ᵃ Aparecida surgiu no século XVII, quando pescadores devotos da Virgem Maria pescaram o corpo de uma imagem sacra, sem a cabeça. No segundo arremesso da rede, veio a cabeça da santa.

O fato ocorreu no Porto de Itaguaçu, no interior de São Paulo, em uma época de escassez de alimentos. Como nos relatos bíblicos, após isso a pesca no local foi abundante.

A data é celebrada desde 1930, quando padre Pio X proclamou Nossa Senhora. como "Rainha e Padroeira do Brasil".

12 de outubro: saiba o que abre e o que fecha em Fortaleza

Confira a seguir os serviços que permanecerão disponíveis durante o Dia de Nossa Senhora Aparecida nos shoppings e comércios da Capital:

Lojas e comércio de rua

O Sindilojas Fortaleza informou que neste domingo, 12 de outubro, será facultada a abertura das lojas na Capital. A data é prevista na Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026.

Ou seja, o funcionamento das lojas é decisão de cada estabelecimento, condicionado à homologação junto à entidade, conforme regras acordadas.

Farmácias

As farmácias da capital cearense e região metropolitana funcionarão normalmente, informou o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma), seguindo a programação do horário de cada estabelecimento.

Bancos

Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos não funcionam em feriados municipais, estaduais e federais, incluindo o Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro.

Vale lembrar que a data caí em um domingo, que não é considerado dia útil para fins de operações praticadas no mercado financeiro.

Correios

Segundo o Guia de Agências dos Correios, os correios de todo o Ceará estarão fechados no Dia de Nossa Senhora Aparecida, em decorrência ao feriado nacional e por ser domingo, dia em que as agências não abrem.

Supermercados

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que na data referente ao Dia de Nossa Sr.ᵃ Aparecida, todos os supermercados de Fortaleza e Região Metropolitana estarão em funcionamento normal.

12 de outubro: o que abre nos shoppings de Fortaleza?

Neste domingo, 12 de outubro de 2025, nos shoppings da Cidade e da Região Metropolitana, alguns serviços abrirão e outros estarão fechados. Veja os horários de funcionamento durante este feriado:

Shopping Iguatemi Bosque

  • Lojas e Quiosques: 13h às 21h
  • Praças e Quiosques de Alimentação: 10h30min às 22h
  • Restaurantes: 11h30 às 23h
  • Supermercados: 7h às 22h
  • Academia Bodytech: 7h às 13h
  • Cobasi: 9h às 21h
  • Praças com brinquedos: 11h às 21h
  • UCI Cinemas: 13h às 22h (conforme programação divulgada)
  • Laboratório Emílio Ribas: 7h às 17h (coleta até às 16h30min)
  • Correios: fechado
  • Lotérica: fechada
  • Detran: fechado
  • Casa do Cidadão: fechada
  • Polícia Federal: fechada

Shoppings Riomar Fortaleza e Kennedy 

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h
  • Alimentação e lazer: 10h30min às 22h
  • Academias: funcionam em horário diferenciado, conforme determinação própria
  • Casa do Cidadão: fechada
  • Detran: fechado
  • Correios: fechado

Shopping Benfica

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h
  • Praça de alimentação: 11h30 às 22h
  • Cinema: 12h45 às 20h15
  • Banco: fechado
  • Lotérica: fechada
  • Casa do Cidadão: fechada
  • Detran: fechado
  • Supermercado: 7h às 22h
  • Lojas Americanas: 13h às 21h
  • Pague Menos: 12h às 21h

Shopping Parangaba

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h
  • Praça de alimentação: 11h às 21h
  • Academia Selfit: 8h às 14h
  • Clínica Seu Doutor: conforme horários agendados
  • Cagece: fechada
  • Vapt Vupt: fechado
  • Studio Games, Clubinho do Mar e Aero Jump: 13h às 21h
  • Game Station: 10h às 22h
  • Farmácias: 13h às 21h
  • Cinema: seguirá a programação regular  

Grand Shopping Messejana

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h
  • Praça de Alimentação: 11h às 22h
  • Centerplex Cinemas: funcionamento regular conforme a programação
  • Academia Smart Fit: 8h às 14h

Shopping Giga Mall

  • Lojas e quiosques: 9h às 14h
  • Praça de alimentação e lazer: 9h às 14h

Terrazo Shopping (Eusébio)

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h
  • Alimentação e Lazer: 11h às 22h
  • Academia Greenlife: 8h às 12h
  • Supermercado Guará: 7h às 22h

