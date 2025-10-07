Feriado de 12 de outubro em Fortaleza: veja o que abre e fecha

Feriado de 12 de outubro em Fortaleza: veja o que abre e o que fechaMesmo no domingo, feriado muda programações. Veja o que funciona na Capital em 12 de outubro, Dia de N. Sra. Aparecida, padroeira do Brasil, e Dia das Crianças
O Dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é comemorado, no Brasil, anualmente em 12 de outubro em referência à padroeira do País. A data também celebra o Dia das Crianças.
O feriado nacional, que neste ano cai em um domingo, vai alterar o funcionamento de alguns serviços e estabelecimentos.
Entenda o feriado e confira a programação do Dia de Nossa Senhora Aparecida em Fortaleza em 2025.
12 de outubro é feriado? Entenda
Dia 12 de outubro é feriado nacional, ou seja, celebrado em todo o território brasileiro, em referência ao dia da padroeira do País: Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
Na crença católica, a história de Nossa Sr.ᵃ Aparecida surgiu no século XVII, quando pescadores devotos da Virgem Maria pescaram o corpo de uma imagem sacra, sem a cabeça. No segundo arremesso da rede, veio a cabeça da santa.
O fato ocorreu no Porto de Itaguaçu, no interior de São Paulo, em uma época de escassez de alimentos. Como nos relatos bíblicos, após isso a pesca no local foi abundante.
A data é celebrada desde 1930, quando padre Pio X proclamou Nossa Senhora. como "Rainha e Padroeira do Brasil".
12 de outubro: saiba o que abre e o que fecha em Fortaleza
Confira a seguir os serviços que permanecerão disponíveis durante o Dia de Nossa Senhora Aparecida nos shoppings e comércios da Capital:
Lojas e comércio de rua
O Sindilojas Fortaleza informou que neste domingo, 12 de outubro, será facultada a abertura das lojas na Capital. A data é prevista na Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026.
Ou seja, o funcionamento das lojas é decisão de cada estabelecimento, condicionado à homologação junto à entidade, conforme regras acordadas.
Trabalho no feriado vai mudar? ENTENDA a disputa que fez governo Lula adiar nova regra mias uma vez
Farmácias
As farmácias da capital cearense e região metropolitana funcionarão normalmente, informou o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma), seguindo a programação do horário de cada estabelecimento.
Bancos
Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos não funcionam em feriados municipais, estaduais e federais, incluindo o Dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro.
Vale lembrar que a data caí em um domingo, que não é considerado dia útil para fins de operações praticadas no mercado financeiro.
Correios
Segundo o Guia de Agências dos Correios, os correios de todo o Ceará estarão fechados no Dia de Nossa Senhora Aparecida, em decorrência ao feriado nacional e por ser domingo, dia em que as agências não abrem.
Supermercados
A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que na data referente ao Dia de Nossa Sr.ᵃ Aparecida, todos os supermercados de Fortaleza e Região Metropolitana estarão em funcionamento normal.
12 de outubro: o que abre nos shoppings de Fortaleza?
Neste domingo, 12 de outubro de 2025, nos shoppings da Cidade e da Região Metropolitana, alguns serviços abrirão e outros estarão fechados. Veja os horários de funcionamento durante este feriado:
Shopping Iguatemi Bosque
- Lojas e Quiosques: 13h às 21h
- Praças e Quiosques de Alimentação: 10h30min às 22h
- Restaurantes: 11h30 às 23h
- Supermercados: 7h às 22h
- Academia Bodytech: 7h às 13h
- Cobasi: 9h às 21h
- Praças com brinquedos: 11h às 21h
- UCI Cinemas: 13h às 22h (conforme programação divulgada)
- Laboratório Emílio Ribas: 7h às 17h (coleta até às 16h30min)
- Correios: fechado
- Lotérica: fechada
- Detran: fechado
- Casa do Cidadão: fechada
- Polícia Federal: fechada
Shoppings Riomar Fortaleza e Kennedy
- Lojas e quiosques: 13h às 21h
- Alimentação e lazer: 10h30min às 22h
- Academias: funcionam em horário diferenciado, conforme determinação própria
- Casa do Cidadão: fechada
- Detran: fechado
- Correios: fechado
Shopping Benfica
- Lojas e quiosques: 13h às 21h
- Praça de alimentação: 11h30 às 22h
- Cinema: 12h45 às 20h15
- Banco: fechado
- Lotérica: fechada
- Casa do Cidadão: fechada
- Detran: fechado
- Supermercado: 7h às 22h
- Lojas Americanas: 13h às 21h
- Pague Menos: 12h às 21h
Shopping Parangaba
- Lojas e quiosques: 13h às 21h
- Praça de alimentação: 11h às 21h
- Academia Selfit: 8h às 14h
- Clínica Seu Doutor: conforme horários agendados
- Cagece: fechada
- Vapt Vupt: fechado
- Studio Games, Clubinho do Mar e Aero Jump: 13h às 21h
- Game Station: 10h às 22h
- Farmácias: 13h às 21h
- Cinema: seguirá a programação regular
Grand Shopping Messejana
- Lojas e quiosques: 13h às 21h
- Praça de Alimentação: 11h às 22h
- Centerplex Cinemas: funcionamento regular conforme a programação
- Academia Smart Fit: 8h às 14h
Shopping Giga Mall
- Lojas e quiosques: 9h às 14h
- Praça de alimentação e lazer: 9h às 14h
Terrazo Shopping (Eusébio)
- Lojas e quiosques: 13h às 21h
- Alimentação e Lazer: 11h às 22h
- Academia Greenlife: 8h às 12h
- Supermercado Guará: 7h às 22h