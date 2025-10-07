Feriado de 12 de outubro em Fortaleza: veja o que abre e fecha

12 de outubro é dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a santa padroeira Brasil, e feriado nacional. Em 2025, data cai em um domingo. Saiba o que funciona em Fortaleza (CE) / Crédito: FABIO LIMA/O POVO

O Dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é comemorado, no Brasil, anualmente em 12 de outubro em referência à padroeira do País. A data também celebra o Dia das Crianças. O feriado nacional, que neste ano cai em um domingo, vai alterar o funcionamento de alguns serviços e estabelecimentos.

Entenda o feriado e confira a programação do Dia de Nossa Senhora Aparecida em Fortaleza em 2025.

Dia 12 de outubro é feriado nacional, ou seja, celebrado em todo o território brasileiro, em referência ao dia da padroeira do País: Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Na crença católica, a história de Nossa Sr.ᵃ Aparecida surgiu no século XVII, quando pescadores devotos da Virgem Maria pescaram o corpo de uma imagem sacra, sem a cabeça. No segundo arremesso da rede, veio a cabeça da santa.

O fato ocorreu no Porto de Itaguaçu, no interior de São Paulo, em uma época de escassez de alimentos. Como nos relatos bíblicos, após isso a pesca no local foi abundante. A data é celebrada desde 1930, quando padre Pio X proclamou Nossa Senhora. como "Rainha e Padroeira do Brasil".

12 de outubro: saiba o que abre e o que fecha em Fortaleza Confira a seguir os serviços que permanecerão disponíveis durante o Dia de Nossa Senhora Aparecida nos shoppings e comércios da Capital: Lojas e comércio de rua O Sindilojas Fortaleza informou que neste domingo, 12 de outubro, será facultada a abertura das lojas na Capital. A data é prevista na Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026. Ou seja, o funcionamento das lojas é decisão de cada estabelecimento, condicionado à homologação junto à entidade, conforme regras acordadas.