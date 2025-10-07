Micropigmentação de mamas devolve autoestima a mulheres que venceram o câncer

A micropigmentação paramédica recria a aréola do mamilo e devolve à mulher parte de sua autoconfiança / Crédito: FÁBIO LIMA

Mulheres que passam pelo procedimento de mastectomia — retirada parcial ou total da mama após um diagnóstico de câncer — muitas vezes relatam queda na autoestima e insatisfação com a própria imagem. Para ajudar mulheres que se encontram nessa situação, o projeto Amigos do Peito realizou na manhã desta terça-feira, 7, um mutirão de reconstrução de mamilos por meio da micropigmentação. A ação ocorre anualmente em outubro, mês dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

O mutirão foi realizada no Centro Universitário Fametro (Unifametro), no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. O espaço reuniu 23 voluntários e, ao todo, 24 mulheres foram atendidas. O procedimento é semelhante à micropigmentação feita em sobrancelhas. Chamada de micropigmentação paramédica, a técnica utiliza pigmentos aplicados nas camadas mais superficiais da pele para recriar o formato e a cor da pele, no caso a aréola do mamilo. O resultado é semipermanente, com duração média de dois a quatro anos, e proporciona uma aparência natural, devolvendo à mulher parte de sua autoconfiança.

O projeto Amigos do Peito completa 12 anos em 2025 e, desde então, mais de 400 mulheres já foram beneficiadas. A esteticista Gisele de Paulo, micropigmentadora há 15 anos e uma das fundadoras do projeto, descreve que o mutirão é mais do que uma ação solidária: “O que a gente faz é devolver um pedaço da autoestima que a doença levou. Elas já enfrentaram cirurgias, tratamentos e tantas dores. Aqui, a gente oferece um recomeço e, pra nós, isso é o maior presente que existe.” Entre as atendidas desta edição está Francisca Cardoso, conhecida como Lenir, 61, que descobriu o câncer em 2016. Ela lembra que o diagnóstico foi um choque. “Eu saí chorando da clínica até em casa. Mas em pouco tempo eu já tinha feito a cirurgia e, para me prevenir, ainda fiz mais quatro sessões de quimioterapia. A mensagem que eu tenho é essa: não desistam”, conta.

Esta é a segunda vez que Lenir realiza o procedimento de micropigmentação mamária e, dessa vez, busca ainda mais naturalidade no desenho. Se descrevendo como "vaidosa desde sempre", Lenir reforça o quanto o retorno da aréola representa autoestima. "A gente se olhar no espelho e ver que tá lá bonitinho… A gente fica super feliz. Pra mim é maravilhoso." A micropigmentação paramédica recria a aréola do mamilo e devolve à mulher parte de sua autoconfiança Crédito: FÁBIO LIMA A ação é um processo de cura também para quem realiza o procedimento, como descreve Joelena Baracho. A esteticista atua como micropigmentadora paramédica há 15 anos e há 11 é voluntária do Amigos do Peito.