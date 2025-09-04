Câmara de Fortaleza aprova criação de 76 novos cargos para o IJF

Plenário Fausto Arruda da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) / Crédito: Luciano Melo/CMFor

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, em sessão extraordinária nesta quinta-feira, 4, o Projeto de Lei Complementar 0043/2025, de autoria do prefeito Evandro Leitão (PT), que cria 76 cargos de provimento efetivo para o Instituto Dr. José Frota (IJF).

São 75 enfermeiros e um fonoaudiólogo, "a fim de suprir as necessidades institucionais, respeitando o quantitativo da lotação global do quadro de pessoal, bem como a respectiva previsão orçamentária", diz a mensagem do petista.

A mensagem chegou à Casa Legislativa na quarta-feira, 3. Hoje, em uma única manhã, o texto passou pela Comissão Conjunta de Constituição e Orçamento, sendo aprovada com rejeição de emenda do vereador Julierme Sena (PL), e foi apreciada em Plenário sem entraves pela oposição. O vereador líder do PSDB na Casa, Jorge Pinheiro (PSDB), oposição ao governo Evandro, se posicionou a favor. Ele explicou que se o projeto é bom. "Queremos que o povo de Fortaleza tenha o melhor e por isso podem contar com a posição favorável ao projeto. Sempre vamos estar aqui a favor do povo", completou. A mensagem enviada pela Prefeitura prevê um impacto anual de pouco mais de R$ 8 milhões com a convocação para os novos cargos. Emendas rejeitadas Uma emenda do vereador Julierme Sena (PL), líder do Partido Liberal na Câmara, foi rejeitada na Comissão supracitada. O texto da emenda previa a criação de outros cargos, além dos 76 previstos no projeto. As vagas seriam distribuídas da seguinte forma: