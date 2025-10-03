Santa Casa de Fortaleza e Sobral aderem programa do Governo Federal para quitar dívidas

Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza poderá quitar mais de R$ 1 milhão em débitos com a adesão ao componente de crédito financeiro do Programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

A Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza e a Santa Casa de Misericórdia de Sobral aderiram ao programa Agora Tem Especialistas nesta sexta-feira, 3, para aumentar a oferta de serviços de saúde aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) no Ceará e compensar dívidas.



Segundo a pasta, ao credenciar hospitais filantrópicos e privados, o programa do Governo Federal busca ampliar a oferta de atendimento da rede pública, além de possibilitar a compensação de dívidas das instituições com a União por meio da oferta de consultas, exames e cirurgias.

Por que aderir ao programa para quitar dívidas?

A adesão da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza ao componente de crédito financeiro do Programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, poderá quitar mais de R$ 1 milhão em débitos.

Com 164 anos de existência, a instituição chegou a suspender provisoriamente, neste ano, o recebimento de novos pacientes na unidade por causa dos problemas financeiros.



O provedor da unidade de saúde, Vladimir Spinelli, relatou na época um déficit mensal de aproximadamente R$ 3,2 milhões, que, por isso, as dívidas teriam aumentado e os salários não estariam sendo pagos em dia.Em troca do abatimento de dívidas federais

A Santa Casa da Misericórdia de Sobral foi o primeiro hospital do Ceará que vai oferecer serviços de alta e média complexidade pelo SUS, em troca de créditos financeiros que vão servir para abater dívidas federais.

O hospital devia R$ 2 milhões ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e R$ 1,3 milhão à distribuidora de energia Enel, montantes que, somados a outros gastos, contribuíam para a crise financeira, segundo informou a vice-prefeita Maria Imaculada Adeodato (MDB), durante uma entrevista coletiva em fevereiro de 2025.

