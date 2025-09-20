Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em oito meses, IJF registrou 89 acidentes envolvendo picadas de cobras

Em oito meses, IJF registrou 89 acidentes envolvendo picadas de cobras

A maior incidência envolveu a cobra jararaca, das duas espécies, com 78 atendimentos. Em 2024, de janeiro a dezembro, 96 ocorrências foram registradas
Autor Penélope Menezes
Autor
Penélope Menezes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Entre janeiro e agosto de 2025, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Fortaleza (Ciatox) registrou 89 ocorrências envolvendo picadas de cobras. Os acidentes estão relacionados com as espécies jararaca (Bothrops erythromelas e Bothrops sp); cascavel (Caudisona sp) e coral (Micrurus ibiboboca e Micrurus spp).

O equipamento, parte do Instituto Dr. José Frota (IJF), oferece cuidados e orientações em casos que envolvem animais peçonhentos. Nesta sexta-feira, 19, a condição clínica causada pela picada de uma serpente é lembrada no Dia Internacional de Atenção ao Acidente Ofídico.

“Para evitar acidentes, o ideal é não se colocar em risco. Por exemplo, não colocar a mão em tocas ou cupinzeiros, evitar andar descalço e manter o ambiente limpo e vegetação baixa”, explica a coordenadora do Ciatox, Kelma Maia.

Em oito meses, a maioria dos acidentes envolveu a cobra jararaca (das duas espécies), com 78 atendimentos. No ano anterior, de janeiro a dezembro, 96 ocorrências foram registradas no IJF.

“É de extrema importância alertar que o tratamento para acidentes com cobras é feito com soro específico, que varia de acordo com cada tipo de envenenamento. O serviço do IJF é referência para esse atendimento e conta com o soro antiofídico”, diz Kelma.

CONHEÇA | A verdadeira história da "cobra de quatro patas"

Acidentes envolvendo picadas de cobras: veja contatos e o que fazer

O Ciatox do IJF funciona 24 horas, inclusive nos finais de semana, presencialmente ou por meio do teleatendimento. Em casos que envolvem a picada de cobras, os seguintes contatos podem ser acionados:

  • (85) 3255-5012
  • (85) 9 8439-7494 (via WhatsApp)

Além de Fortaleza, outras 48 unidades de referência (CLIQUE AQUI para acessar a lista) estão distribuídas pelo Ceará, nas regiões Norte, Sul, Sertão Central e Litoral Leste Jaguaribe.

“Não se deve fazer torniquete, corte ou tentar sugar o ferimento. Alguns procedimentos errados podem prejudicar e, em alguns casos, pode ser fatal. A conduta mais segura é procurar um atendimento de urgência”, acrescenta a coordenadora do Ciatox.

O que fazer em caso de picada?

De acordo com informe do Instituto Butantan, após um acidente ofídico, o paciente deve ser deslocado até um hospital ou centro de saúde. O local da picada deve ser lavado com água e sabão.

Também é preciso evitar que a pessoa ande ou corra, mantendo-a deitada e elevando a parte do corpo que foi picada.

Sonhar com cobra: ENTENDA os significados e o que diz a psicanálise

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar