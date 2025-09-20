Em oito meses, IJF registrou 89 acidentes envolvendo picadas de cobras

Em oito meses, IJF registrou 89 acidentes envolvendo picadas de cobrasA maior incidência envolveu a cobra jararaca, das duas espécies, com 78 atendimentos. Em 2024, de janeiro a dezembro, 96 ocorrências foram registradas
Entre janeiro e agosto de 2025, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Fortaleza (Ciatox) registrou 89 ocorrências envolvendo picadas de cobras. Os acidentes estão relacionados com as espécies jararaca (Bothrops erythromelas e Bothrops sp); cascavel (Caudisona sp) e coral (Micrurus ibiboboca e Micrurus spp).
O equipamento, parte do Instituto Dr. José Frota (IJF), oferece cuidados e orientações em casos que envolvem animais peçonhentos. Nesta sexta-feira, 19, a condição clínica causada pela picada de uma serpente é lembrada no Dia Internacional de Atenção ao Acidente Ofídico.
“Para evitar acidentes, o ideal é não se colocar em risco. Por exemplo, não colocar a mão em tocas ou cupinzeiros, evitar andar descalço e manter o ambiente limpo e vegetação baixa”, explica a coordenadora do Ciatox, Kelma Maia.
Em oito meses, a maioria dos acidentes envolveu a cobra jararaca (das duas espécies), com 78 atendimentos. No ano anterior, de janeiro a dezembro, 96 ocorrências foram registradas no IJF.
“É de extrema importância alertar que o tratamento para acidentes com cobras é feito com soro específico, que varia de acordo com cada tipo de envenenamento. O serviço do IJF é referência para esse atendimento e conta com o soro antiofídico”, diz Kelma.
Acidentes envolvendo picadas de cobras: veja contatos e o que fazer
O Ciatox do IJF funciona 24 horas, inclusive nos finais de semana, presencialmente ou por meio do teleatendimento. Em casos que envolvem a picada de cobras, os seguintes contatos podem ser acionados:
- (85) 3255-5012
- (85) 9 8439-7494 (via WhatsApp)
Além de Fortaleza, outras 48 unidades de referência (CLIQUE AQUI para acessar a lista) estão distribuídas pelo Ceará, nas regiões Norte, Sul, Sertão Central e Litoral Leste Jaguaribe.
“Não se deve fazer torniquete, corte ou tentar sugar o ferimento. Alguns procedimentos errados podem prejudicar e, em alguns casos, pode ser fatal. A conduta mais segura é procurar um atendimento de urgência”, acrescenta a coordenadora do Ciatox.
O que fazer em caso de picada?
De acordo com informe do Instituto Butantan, após um acidente ofídico, o paciente deve ser deslocado até um hospital ou centro de saúde. O local da picada deve ser lavado com água e sabão.
Também é preciso evitar que a pessoa ande ou corra, mantendo-a deitada e elevando a parte do corpo que foi picada.
