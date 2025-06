Regulação de novos pacientes na Santa Casa é suspensa temporariamente em Fortaleza

Ele explica que, em decorrência de uma crise que se arrasta, o hospital vem sofrendo com dificuldade para manter os atendimentos com a segurança que os pacientes precisam, e por isso as novas regulações estão sendo suspensas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“É um imperativo a que somos forçados, até que consigamos que o poder público nos ajude a cobrir os déficits mensais provocados pela defasagem da tabela SUS. As arrecadações que fazemos já não são suficientes. Como a saúde pública é um direito do cidadão e um dever do Estado (na sua acepção ampla), temos pleiteado que os valores defasados sejam compensados ou que se faça um aporte mensal como foi encaminhado no final de 2024, após reunião com a então Ministra, mas não teve continuidade”, disse.

Leia também | Paço: servidores da saúde pedem por melhoria da carga horária e convocação de remanescentes em ato

Spinelli pontua ainda que o grande desafio vem de um déficit mensal de aproximadamente 3,2 milhões de reais, que são uma grande sangria para a instituição, e por isso as dívidas têm aumentado e os salários não estão sendo pagos em dia.

“Temos tido contatos com todas as instituições envolvidas e parlamentares. Recentemente, por exemplo, tivemos reunião com as duas Secretarias de Saúde (Estado e Município) e representantes do Ministério da Saúde e, depois, quando colocamos as causas da crise, o que vimos fazendo, o que nos comprometemos a fazer e o que esperamos de apoio. Como houve mudança na Secretaria Municipal, precisamos aguardar que a nova gestão tome ciência de tudo para retomarmos as discussões”, apontou.