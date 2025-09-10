Setembro Verde: 38% das doações de órgãos no Ceará são do IJF

IJF é referência na captação de órgãos e tecidos para transplantes no Ceará / Crédito: FERNANDA BARROS

Como parte das ações do Setembro Verde, mês dedicado à doação de órgãos e tecidos, o Instituto Dr. José Frota (IJF), hospital municipal de Fortaleza, tem se destacado nacionalmente pela contribuição ao Sistema Nacional de Transplantes (SNT). Atualmente, o hospital é responsável por 38% das doações disponibilizadas para transplantes no Ceará. A campanha de 2025, intitulada “A vida renasce quando você doa: cultive a esperança”, busca conscientizar a sociedade sobre a importância desse ato de solidariedade. Ao longo do mês, o IJF promove ações como palestras, rodas de conversa e tira-dúvidas sobre o processo de doação.

Entre as atividades, o hospital realiza o 13º Encontro das Famílias Doadoras, reunindo familiares de pacientes que autorizaram a doação, pessoas transplantadas e profissionais de saúde. O evento, marcado para o dia 23 de setembro na Casa Barão de Camocim, no Centro de Fortaleza, acontece a partir das 8h30 e promove um espaço de solidariedade e troca de experiências. LEIA MAIS| Após retomada, Santa Casa realizou 16 cirurgias neste mês de setembro

Demanda nacional por transplantes Atualmente, mais de 78 mil pessoas aguardam por doações de órgãos em todo o Brasil, segundo o Ministério da Saúde (MS). Em 2024, os órgãos mais demandados foram rim, córnea e fígado. No IJF, os principais órgãos captados são fígado, rins e córneas, mas também há registro de captações de pulmão, coração e pâncreas.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em 2024 foram realizados 197 procedimentos de captação no hospital. Já de janeiro a agosto de 2025, o IJF contabiliza 108 captações de órgãos e tecidos, consolidando seu papel essencial no sistema de transplantes do estado. LEIA TAMBÉM| Ceará terá mutirão de cirurgias dia 20 de setembro; Santa Casa fará 70 procedimentos

Acolhimento e empatia: a chave para o sucesso na doação de órgãos As famílias receptoras são acompanhadas e acolhidas, dentro do IJF, pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), responsável por comunicar a possibilidade de doação de órgãos e tecidos de seus entes queridos.