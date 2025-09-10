Setembro Verde: 38% das doações de órgãos no Ceará são do IJF

Setembro Verde: 38% das doações de órgãos no Ceará são do IJFNo mês dedicdo à doação de órgãos e tecidos, IJF realiza campanha de conscientização e encontro com famílias doadoras
Como parte das ações do Setembro Verde, mês dedicado à doação de órgãos e tecidos, o Instituto Dr. José Frota (IJF), hospital municipal de Fortaleza, tem se destacado nacionalmente pela contribuição ao Sistema Nacional de Transplantes (SNT). Atualmente, o hospital é responsável por 38% das doações disponibilizadas para transplantes no Ceará.
A campanha de 2025, intitulada “A vida renasce quando você doa: cultive a esperança”, busca conscientizar a sociedade sobre a importância desse ato de solidariedade. Ao longo do mês, o IJF promove ações como palestras, rodas de conversa e tira-dúvidas sobre o processo de doação.
Entre as atividades, o hospital realiza o 13º Encontro das Famílias Doadoras, reunindo familiares de pacientes que autorizaram a doação, pessoas transplantadas e profissionais de saúde. O evento, marcado para o dia 23 de setembro na Casa Barão de Camocim, no Centro de Fortaleza, acontece a partir das 8h30 e promove um espaço de solidariedade e troca de experiências.
LEIA MAIS| Após retomada, Santa Casa realizou 16 cirurgias neste mês de setembro
Demanda nacional por transplantes
Atualmente, mais de 78 mil pessoas aguardam por doações de órgãos em todo o Brasil, segundo o Ministério da Saúde (MS). Em 2024, os órgãos mais demandados foram rim, córnea e fígado.
No IJF, os principais órgãos captados são fígado, rins e córneas, mas também há registro de captações de pulmão, coração e pâncreas.
De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em 2024 foram realizados 197 procedimentos de captação no hospital. Já de janeiro a agosto de 2025, o IJF contabiliza 108 captações de órgãos e tecidos, consolidando seu papel essencial no sistema de transplantes do estado.
LEIA TAMBÉM| Ceará terá mutirão de cirurgias dia 20 de setembro; Santa Casa fará 70 procedimentos
Acolhimento e empatia: a chave para o sucesso na doação de órgãos
As famílias receptoras são acompanhadas e acolhidas, dentro do IJF, pela Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), responsável por comunicar a possibilidade de doação de órgãos e tecidos de seus entes queridos.
O IJF, referência na assistência a vítimas de traumas de alta complexidade, atingiu, por meio dessa comissão, um índice de aceitação familiar acima da média nacional. Em 2024, a taxa foi de 84%, enquanto a média nacional é de 54%, segundo a Prefeitura de Fortaleza.
LEIA MAIS| Hospital particular em Fortaleza é autuado por "irregularidades no atendimento"
Equipe multidisciplinar garante apoio integral às famílias
Aline Alves, coordenadora da CIHDOTT, explica que esses números refletem o acolhimento oferecido pela equipe assistencial do hospital. “Prezamos por um posicionamento claro, seguro e de muita empatia. Nosso modelo serve de inspiração para outros hospitais e instituições que realizam o mesmo procedimento em todo o Brasil”, afirma.
O conselho conta com uma equipe de 19 profissionais, formada por médicos, enfermeiros e técnicos. “Eles atuam 24 horas por dia, ajudando as famílias a ressignificar a dor da perda e transformá-la em esperança, por meio de um gesto de solidariedade e amor ao próximo”, acrescenta.
Aline ressalta que a doação de órgãos e tecidos pode ocorrer em duas situações: em vida, sem que afete a saúde do doador, ou após a morte. “Nos casos de doadores falecidos, a legislação permite a doação apenas em situação de morte encefálica. A CIHDOTT participa de todas as etapas do processo dentro do hospital, em parceria com os profissionais de saúde das unidades onde o potencial doador se encontra”, conclui.