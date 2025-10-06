Mais de 30 pessoas são detidas na Feira da Parangaba

No total, 271 animais foram apreendidos na Feira da Parangaba; dentre os quais havia 187 nativos e 81 exóticos / Crédito: Reprodução/ Ibama

Mais de 30 pessoas foram detidas, sendo dez autuadas em flagrante, por tráfico e maus-tratos de animais silvestres durante uma operação realizada no domingo, 5, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), na Feira da Parangaba, em Fortaleza.


