Mais de 30 pessoas são detidas na Feira da Parangaba

Mais de 30 pessoas são detidas por comércio ilegal de aves silvestres na Feira da ParangabaDentre as 30 pessoas conduzidas à delegacia, 10 pessoas foram autuadas em flagrante por tráfico e maus-tratos de animais silvestres. No total, 271 animais foram apreendidos
Mais de 30 pessoas foram detidas, sendo dez autuadas em flagrante, por tráfico e maus-tratos de animais silvestres durante uma operação realizada no domingo, 5, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), na Feira da Parangaba, em Fortaleza.
LEIA MAIS | Drama e esperança: histórias de tráfico e de liberdade dos animais do Ceará
Os detidos foram conduzidos à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).
No total, 271 animais foram apreendidos; dentre os quais havia 187 nativos e 81 exóticos, conforme as informações do Ibama.
As multas aplicadas somaram R$ 465 mil. Três pássaros foram encontrados sem vida: um papagaio e dois passeriformes.
A ação, denominada "Operação Forum Avium I", contra o comércio ilegal de animais silvestres em feiras livres do País, mobilizou 58 agentes do Ibama para a execução do plano operacional planejado desde março deste ano.
Leia mais
Em visitas anteriores ao local, os agentes identificaram 15 criminosos. Os autuados responderão por tráfico e maus-tratos de animais silvestres, cujas penas podem chegar a detenção de um ano por cada animal.
Na Feira, as aves estavam expostas em pequenas gaiolas, em más condições de higiene. A suspeita é que a maioria tenha sido capturada em serras e sertões do Ceará.
Os animais apreendidos foram encaminhados aos Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) após serem atendidos por servidores especializados, que prestaram os primeiros socorros. Nos Cetas, os bichos serão reabilitados para possível futura soltura.
Além do Ceará, a Operação ocorreu nos seguintes estados:
- Amazonas;
- Amapá;
- Bahia;
- Goiás, no Distrito Federal;
- Maranhão;
- Paraíba;
- Rio de Janeiro;
- Rio Grande do Norte e
- Tocantins.
Quais foram os animais apreendidos?
Confira as espécies nativas identificadas:
- periquito-do-sertão
- gralha-cancã
- papa-arroz
- papa-capim
- golinha
- bigodinho
- pintassilgo mineiro
- jabuti
- papagaio-verdadeiro (espécie ameaçada de extinção)
- jandaia verdadeira (espécie ameaçada de extinção)
Veja as aves exóticas foram encontradas:
- agapórnis
- ring neck
- red humped
- rosela
- lóris molucano
- periquito bourke
- papagaio (um foi encontrado sem vida)
- passeriformes (duas dessas aves foram encontradas sem vida)