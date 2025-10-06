Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará investiga óbito suspeito de intoxicação por metanol

Ceará investiga óbito suspeito de intoxicação por metanol

Conforme o secretário executivo de Vigilância em Saúde do Ceará, Antônio Lima Neto (Tanta), um homem de 55 anos do município de São Gonçalo do Amarante foi encontrado morto em casa e, devido ao histórico de alcoolismo do paciente, testes são feitos para verificar uma possível contaminação
Atualizado às Autor Alexia Vieira
Autor
Alexia Vieira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ceará investiga um óbito suspeito de intoxicação por metanol. Conforme o secretário executivo de Vigilância em Saúde do Ceará, Antônio Lima Neto (Tanta), um homem de 55 anos do município de São Gonçalo do Amarante foi encontrado morto em casa e, devido ao histórico de alcoolismo do paciente, testes são feitos para verificar uma possível contaminação.

O resultado dos testes deve ser divulgado ainda nesta segunda-feira, 6. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem duas mortes confirmadas e 13 em investigação.

Ao todo, quatro pessoas no Estado foram atendidas em unidades de saúde com suspeita de intoxicação até esta segunda-feira, 6. Dois casos suspeitos foram descartados após exames comprovarem que não havia intoxicação por metanol: um paciente de Quixeramobim e um de Caucaia. Os testes foram feitos pela Perícia Forense do Estado (Pefoce).

Outro caso em Quixeramobim - o segundo notificado na Cidade - segue sendo investigado. (Com informações de Kleber Carvalho)

Mais informações em instantes

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar