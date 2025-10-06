Ceará investiga óbito suspeito de intoxicação por metanol

Ceará investiga óbito suspeito de intoxicação por metanolConforme o secretário executivo de Vigilância em Saúde do Ceará, Antônio Lima Neto (Tanta), um homem de 55 anos do município de São Gonçalo do Amarante foi encontrado morto em casa e, devido ao histórico de alcoolismo do paciente, testes são feitos para verificar uma possível contaminação
O Ceará investiga um óbito suspeito de intoxicação por metanol. Conforme o secretário executivo de Vigilância em Saúde do Ceará, Antônio Lima Neto (Tanta), um homem de 55 anos do município de São Gonçalo do Amarante foi encontrado morto em casa e, devido ao histórico de alcoolismo do paciente, testes são feitos para verificar uma possível contaminação.
O resultado dos testes deve ser divulgado ainda nesta segunda-feira, 6. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem duas mortes confirmadas e 13 em investigação.
Ao todo, quatro pessoas no Estado foram atendidas em unidades de saúde com suspeita de intoxicação até esta segunda-feira, 6. Dois casos suspeitos foram descartados após exames comprovarem que não havia intoxicação por metanol: um paciente de Quixeramobim e um de Caucaia. Os testes foram feitos pela Perícia Forense do Estado (Pefoce).
Outro caso em Quixeramobim - o segundo notificado na Cidade - segue sendo investigado. (Com informações de Kleber Carvalho)
