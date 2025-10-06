Metanol: Ceará chega ao 4° caso suspeito de intoxicação

Casos de intoxicação por metanol estão associados à bebidas adulteradas / Crédito: Reprodução/Adobe Shutterstock

O Ceará chegou ao 4° caso suspeito de intoxicação por metanol. Segundo informações da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), o paciente foi atendido na cidade de Quixeramobim, distante 212 quilômetros (km) de Fortaleza, sendo o segundo a ser notificado na Cidade. O primeiro, registrado no último sábado, 4, já foi descartado após os exames iniciais negativarem a intoxicação. Um paciente de Caucaia, segundo sob suspeita no Ceará, também testou negativo em exames da Perícia Forense do Estado (Pefoce).

Outro caso foi registrado em São Gonçalo do Amarante e está em investigação. Em nota divulgada através das redes sociais nesse domingo, 5, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), confirmou que doses do antídoto preparado pelo Ministério da Saúde devem chegar ao Ceará ainda nesta segunda, 6, para tratar de imediato eventuais casos confirmados. "Sobre essa crise sanitária nacional relativa ao metanol em bebidas, informo aos cearenses que chegarão nas próximas horas as doses do antídoto à substância que solicitamos ao Ministério da Saúde", disse Elmano, que também destacou a criação de um grupo de trabalho junto às forças de segurança para investigação de bebidas adulteradas. "Nossas forças de segurança, em parceria com a Secretaria da Fazenda, estão ampliando a fiscalização do transporte de bebidas, com a finalidade de evitar a circulação de produtos falsificados no Ceará. Carregamentos, inclusive, já foram apreendidos na semana passada e encaminhados para testes na Pefoce", complementou.

Uma nota técnica elaborada pelo Ministério da Saúde também foi enviada pela Sesa aos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde das superintendências, com as recomendações oficiais sobre a importância da detecção precoce e notificação célere aos órgãos responsáveis para o tratamento. Brasil registra 225 casos notificados O Brasil já acumula 225 casos notificados de intoxicação por metanol, conforme balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na noite de domingo, 5. Dentre esses, 16 foram confirmados e 209 seguem em investigação. O estado com maior número de notificações é São Paulo, com 14 confirmados e 178 em investigação. Ao todo, são 13 estados com casos notificados - Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, São Paulo, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e Ceará. Os estados da Bahia e Espírito Santo tiveram os casos registrados descartados.

Dois óbitos, ambos em São Paulo, já foram confirmados, enquanto 13 seguem em investigação (7 em SP, 3 em PE, 1 no MS, 1 em PB e 1 no CE).


