Antídotos para intoxicação por metanol chegam ao Ceará

Etanol é usado como antídoto para tratar o envenenamento por metanol / Crédito: RDNE Stock project/Pexels

Os antídotos para eventuais intoxicações por metanol em bebidas adulteradas chegaram ao Ceará durante a madrugada desta segunda-feira, 6. A informação foi dada pelo secretário executivo da Vigilância em Saúde do Ceará, Antônio Lima Neto, em entrevista ao O POVO. LEIA TAMBÉM: Metanol: Ceará chega ao 4° caso suspeito de intoxicação

As ampôlas de antídoto estão armazenadas na Secretaria da Saúde, e em caso de confirmações, serão enviadas diretamente para o hospital onde o paciente está internado. Ceará ainda tem dois casos descartados e outros dois sob investigação Os dois primeiros pacientes internados no Ceará sob suspeita de intoxicação por metanol testaram negativo para a substância. A informação foi veiculada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), durante a noite deste domingo. Os pacientes são oriundos dos municípios de Quixeramobim e Caucaia, e de acordo com o secretário executivo da Vigilância em Saúde do Ceará, Antônio Lima Neto, têm evoluído positivamente, com possibilidade de alta nas próximas horas.

Além deles, outros dois casos, um outro paciente de Quixeramobim e um em São Gonçalo do Amarante estão sendo investigados. O primeiro é um paciente jovem, que apresentou sintomas de embriaguez prolongada, e por precaução, está sendo mantido sob observação no Hospital Regional do Sertão Central. Óbito é investigado O caso de São Gonçalo, por sua vez, é a primeira investigação de óbito com suspeita de intoxicação por metanol no Estado. Um homem de 55 anos encontrado morto dentro de casa, e devido ao histórico de alcoolismo, está sendo submetido a testes para verificar a presença de metanol.

Segundo Neto, não há motivos para alardes, devendo a população estar atenta apenas aos sintomas da intoxicação e ao tempo de duração. Indisposições gástricas algumas horas após o consumo de bebida continuam sendo consequências normais do consumo de álcool, mas, caso perdurem por mais de 12 horas, uma unidade médica deve ser procurada. "Um caso suspeito precisaria ter pelo menos 12 horas de persistência dos sintomas. Caso contrário, você teria um número muito grande de pacientes que por ter uma sintomatologia compatível com o abuso do álcool normal você confundiria com intoxicação por metanol. É muito importante a temporalidade", explica o secretário. Brasil registra 225 casos notificados

O Brasil já acumula 225 casos notificados de intoxicação por metanol, conforme balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na noite de domingo, 5. Dentre esses, 16 foram confirmados e 209 seguem em investigação.