Antídotos para intoxicação por metanol chegam ao Ceará

Antídotos para intoxicação por metanol chegam ao CearáEstado já descartou dois casos após exames negativos; outros dois seguem em investigação, entre eles, o óbito de um homem com histórico de alcoolismo
Os antídotos para eventuais intoxicações por metanol em bebidas adulteradas chegaram ao Ceará durante a madrugada desta segunda-feira, 6. A informação foi dada pelo secretário executivo da Vigilância em Saúde do Ceará, Antônio Lima Neto, em entrevista ao O POVO.
Cerca de 100 doses do antídoto foram enviadas pelo Ministério da Saúde para o Ceará, a fim de combater com celeridade eventuais intoxicações. O "remédio" é baseado em é baseado em etanol farmacêutico, substância que impede o avanço do metanol dentro do organismo humano, e é feito de forma intravenosa, em quantidade a depender do quadro do paciente.
"Essa ampôla é de etanol farmacêutico. As vezes as pessoas pensam que o antídoto é algo tipo o do desenho animado. Esse antídoto é um álcool etílico que compete com o metanol para não deixar o fígado metabolizar o metanol. Faz com que o metanol não produza os efeitos que ele pode produzir se ele for quebrado, principalmente formol", explica Neto.
Até o momento, foram solicitadas doses apenas para os três casos que estavam sob investigação até a noite deste domingo, 5, dos quais dois já foram descartados.
As ampôlas de antídoto estão armazenadas na Secretaria da Saúde, e em caso de confirmações, serão enviadas diretamente para o hospital onde o paciente está internado.
Ceará ainda tem dois casos descartados e outros dois sob investigação
Os dois primeiros pacientes internados no Ceará sob suspeita de intoxicação por metanol testaram negativo para a substância. A informação foi veiculada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), durante a noite deste domingo.
Os pacientes são oriundos dos municípios de Quixeramobim e Caucaia, e de acordo com o secretário executivo da Vigilância em Saúde do Ceará, Antônio Lima Neto, têm evoluído positivamente, com possibilidade de alta nas próximas horas.
Além deles, outros dois casos, um outro paciente de Quixeramobim e um em São Gonçalo do Amarante estão sendo investigados.
O primeiro é um paciente jovem, que apresentou sintomas de embriaguez prolongada, e por precaução, está sendo mantido sob observação no Hospital Regional do Sertão Central.
Óbito é investigado
O caso de São Gonçalo, por sua vez, é a primeira investigação de óbito com suspeita de intoxicação por metanol no Estado. Um homem de 55 anos encontrado morto dentro de casa, e devido ao histórico de alcoolismo, está sendo submetido a testes para verificar a presença de metanol.
Segundo Neto, não há motivos para alardes, devendo a população estar atenta apenas aos sintomas da intoxicação e ao tempo de duração. Indisposições gástricas algumas horas após o consumo de bebida continuam sendo consequências normais do consumo de álcool, mas, caso perdurem por mais de 12 horas, uma unidade médica deve ser procurada.
"Um caso suspeito precisaria ter pelo menos 12 horas de persistência dos sintomas. Caso contrário, você teria um número muito grande de pacientes que por ter uma sintomatologia compatível com o abuso do álcool normal você confundiria com intoxicação por metanol. É muito importante a temporalidade", explica o secretário.
Brasil registra 225 casos notificados
O Brasil já acumula 225 casos notificados de intoxicação por metanol, conforme balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na noite de domingo, 5. Dentre esses, 16 foram confirmados e 209 seguem em investigação.
O estado com maior número de notificações é São Paulo, com 14 confirmados e 178 em investigação. Ao todo, são 13 estados com casos notificados - Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, São Paulo, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e Ceará. Os estados da Bahia e Espírito Santo tiveram os casos registrados descartados.
Dois óbitos, ambos em São Paulo, já foram confirmados, enquanto 13 seguem em investigação (7 em SP, 3 em PE, 1 no MS, 1 em PB e 1 no CE).
