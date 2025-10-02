Vídeo flagra cachorro ferido acorrentado em carroceria de carro em Messejana; veja

Vídeo flagra cachorro ferido acorrentado em carroceria de carro em Messejana; vejaO animal estava acorrentado pelo pescoço, enquanto o veículo seguia em movimento. Ele aparentava estar machucado e sangrando
Uma cena de maus-tratos a animais foi registrada na manhã desta quinta-feira, 2, na avenida Professor José Artur de Carvalho, no bairro Messejana, em Fortaleza.
Um cachorro foi visto acorrentado na carroceria de uma caminhonete, enquanto o veículo seguia em movimento. O caso revoltou motociclistas que presenciaram a situação e passaram a seguir o carro, forçando os ocupantes a pararem alguns metros depois.
LEIA TAMBÉM | Maus-tratos aos animais: como denunciar e prevenir novos casos?
Segundo testemunhas, o animal apresentava sangramento no pescoço e estava com uma sacola amarrada na região. O veículo seguia em direção ao bairro Curió e só foi parado quando os ocupantes perceberam que estavam sendo perseguidos por motociclistas indignados com a cena.
Um dos motociclistas que presenciou o caso relatou que outro carro chegou pedir para os homens desamarrarem o animal, mas eles seguiram em frente. Foi então que várias motos começaram a seguir o veículo. Confira o vídeo:
Após a pressão dos motociclistas, o carro parou nas proximidades do viaduto.
“Dois homens desceram e um deles falou que era tutor do cachorro e que estava voltando do veterinário, mas não parecia ser verdade porque o animal estava machucado e sangrando. A corrente estava presa ao pescoço dele junto com um fio preto e a sacola”, relatou o motociclista que prefere não se identificar
Ainda segundo o denunciante, um agente de proteção animal, que passava pelo local, também interveio. “Foi só então que eles retiraram a corrente e colocaram o cachorro na dentro do carro, depois seguiram na direção do Curió”, afirmou.
O POVO demandou o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e à Secretaria de Proteção Animal (Sepa), mas até a publicação dessa matéria não obteve resposta.