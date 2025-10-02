Vídeo flagra cachorro ferido acorrentado em carroceria de carro em Messejana; veja

O caso revoltou motociclistas que presenciaram a situação e passaram a seguir o carro / Crédito: Leitor Via Whatsapp

Uma cena de maus-tratos a animais foi registrada na manhã desta quinta-feira, 2, na avenida Professor José Artur de Carvalho, no bairro Messejana, em Fortaleza. Um cachorro foi visto acorrentado na carroceria de uma caminhonete, enquanto o veículo seguia em movimento. O caso revoltou motociclistas que presenciaram a situação e passaram a seguir o carro, forçando os ocupantes a pararem alguns metros depois.

LEIA TAMBÉM | Maus-tratos aos animais: como denunciar e prevenir novos casos?

Segundo testemunhas, o animal apresentava sangramento no pescoço e estava com uma sacola amarrada na região. O veículo seguia em direção ao bairro Curió e só foi parado quando os ocupantes perceberam que estavam sendo perseguidos por motociclistas indignados com a cena. Um dos motociclistas que presenciou o caso relatou que outro carro chegou pedir para os homens desamarrarem o animal, mas eles seguiram em frente. Foi então que várias motos começaram a seguir o veículo. Confira o vídeo: