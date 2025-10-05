Professor cria atividades lúdicas para alfabetizar crianças no CE

Israel Araújo cria atividades lúdicas para alfabetizar crianças no município de Paraípaba / Crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Aos 29 anos, Israel Araújo tem transformado a rotina de alunos do 2º ano do Ensino Fundamental na zona rural de Paraipaba, município com 89 km de distância de Fortaleza. Com atuação na Escola Francisco Cipriano Moreira, na comunidade do Camburão, o professor aposta em jogos, atividades lúdicas e materiais próprios para despertar o interesse das crianças pelo mundo da leitura.

Formado em pedagogia pela Universidade Federal do Ceará (UFC) em 2019, Israel começou ensinando turmas do 5º ano, mas logo recebeu o convite para assumir a alfabetização. No começo, a mudança trouxe insegurança, porém, com o tempo, o desafio se transformou em sua maior paixão. “No começo eu não sabia se estava preparado, tinha medo, pois é uma responsabilidade muito grande, mas com o tempo me encontrei como alfabetizador. Hoje não me vejo em outra área”, afirma.

O trabalho na alfabetização Em sala de aula, o professor ensina crianças de sete a oito anos de idade, e com eles desenvolve atividades lúdicas que tornam o processo de aprendizagem mais atrativo. Ele destaca que o lúdico é uma necessidade na infância e que "as crianças aprendem melhor, brincando”. Israel entende que estudar pode ser uma atividade cansativa. Por isso, procura fazer do ambiente escolar um lugar agradável que desperte o interesse e a curiosidade dos alunos.

Sua maior motivação vem de um desejo da infância: “Eu tento ser para eles o professor que, na infância, eu gostaria de ter tido”, afirma. Método fônico como estratégia de alfabetização Um dos pilares do seu trabalho é o uso do método fônico, abordagem que ensina a relação entre letras e sons. Em vez de memorizar palavras inteiras, os alunos aprendem a identificar os sons de cada letra e, a partir deles, formar sílabas e palavras. “Por exemplo, na palavra ‘mala’, eu ensino o som do M, do A, do L e do A. Depois juntamos tudo até formar a palavra”, explica.