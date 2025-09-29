Suspensão de ônibus: rota do Hospital Universitário é extinta

Foto de apoio ilustrativo: linha 1310 (Siqueira/ Hospital Universitário do Ceará) foi uma das 25 linhas suprimidas nesta segunda-feira, 29, afetando, aproximadamente, 50 mil passageiros / Crédito: FERNANDA BARROS

A linha funcionava nos dias úteis, das 6 às 20 horas, com frota de dois veículos e intervalo de 23 minutos, realizando aproximadamente 32 viagens por dia. Ao todo, 11 bairros eram atendidos: Maraponga, Parque Presidente Vargas, Parque Santa Rosa, Canindezinho, Aracapé, Mondubim, Novo Mondubim, Jardim Cearense, Manoel Sátiro, Parque São José, Conjunto Esperança. “Ofertando um serviço mais qualificado para a população, reduziremos o tempo de deslocamento, contemplando uma necessidade antiga da população, que é a interligação entre o terminal Siqueira e a avenida Godofredo Maciel e a região da Maraponga”, acrescentou o presidente da Etufor, George Dantas, no início do ano.



25 linhas de ônibus vão deixar de circular por Fortaleza Em nota, a Etufor lamenta a decisão do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sindiônibus) de suspender as linhas. De acordo com a Empresa, nenhuma das modificações foi autorizada e não estava programada oficialmente para ocorrer. Conforme nota Sindiônibus, a frota em operação passou por um ajuste necessário, resultado de estudos técnicos realizados pela entidade. Para o Sindiônibus, a medida é indispensável para garantir a continuidade do sistema e o cumprimento de responsabilidades, como o pagamento de salários e a manutenção da operação. Dessa forma, alguns itinerários, com maiores déficits financeiros, foram reduzidos ou suprimidos.