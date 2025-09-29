Suspensão de ônibus: rota do Hospital Universitário é extinta

Suspensão de ônibus em Fortaleza: em menos de um ano, rota do Hospital Universitário é extintaLinha 1310 (Siqueira/ Hospital Universitário do Ceará) foi uma das 25 linhas suprimidas nesta segunda-feira, 29. Aproximadamente, 50 mil passageiros trafegavam pela rota
A suspensão de 25 linhas de ônibus do transporte público de Fortaleza afetou, inclusive, a operação da rota 1310 (Siqueira/ Hospital Universitário do Ceará). O itinerário, iniciado no dia 27 de janeiro, foi finalizado nesta segunda-feira, 29, após nove meses de funcionamento.
A integralização da frota com o Hospital Universitário do Ceará (HUC), inaugurado no dia 19 de março, só ocorreu por sete meses.
A mudança prejudica cerca de 50 mil passageiros que circulam pela região dos bairros da Regional 10, mesma quantidade que foi apresentada como beneficiados pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) à época da inauguração.
O itinerário completo percorria cerca de 13,4 km e atendia passageiros dos bairros Maraponga e arredores. Partindo do Terminal Siqueira, a rota passava pela avenida Valdir Diogo, rotatória do Mondubim, avenida Godofredo Maciel e rua Francisco Glicério.
A linha funcionava nos dias úteis, das 6 às 20 horas, com frota de dois veículos e intervalo de 23 minutos, realizando aproximadamente 32 viagens por dia.
Ao todo, 11 bairros eram atendidos: Maraponga, Parque Presidente Vargas, Parque Santa Rosa, Canindezinho, Aracapé, Mondubim, Novo Mondubim, Jardim Cearense, Manoel Sátiro, Parque São José, Conjunto Esperança.
“Ofertando um serviço mais qualificado para a população, reduziremos o tempo de deslocamento, contemplando uma necessidade antiga da população, que é a interligação entre o terminal Siqueira e a avenida Godofredo Maciel e a região da Maraponga”, acrescentou o presidente da Etufor, George Dantas, no início do ano.
25 linhas de ônibus vão deixar de circular por Fortaleza
Em nota, a Etufor lamenta a decisão do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sindiônibus) de suspender as linhas. De acordo com a Empresa, nenhuma das modificações foi autorizada e não estava programada oficialmente para ocorrer.
Conforme nota Sindiônibus, a frota em operação passou por um ajuste necessário, resultado de estudos técnicos realizados pela entidade.
Para o Sindiônibus, a medida é indispensável para garantir a continuidade do sistema e o cumprimento de responsabilidades, como o pagamento de salários e a manutenção da operação. Dessa forma, alguns itinerários, com maiores déficits financeiros, foram reduzidos ou suprimidos.
Ainda segundo o Sindicato, há diálogo com a gestão municipal e todas as mudanças são necessárias para assegurar a continuidade da prestação do serviço.
Linhas que foram suspensas ou tiveram redução de frota em Fortaleza
- 2 linhas passaram por ajustes
403 Parangaba/Expedicionários/Centro
629 Conj. Palmeiras/Castelo de Castro/Messejana
- 29 linhas que tiveram redução de frota
21 Luciano Cavalcante/Papicu
25 Opaia/Lagoa
26 Antônio Bezerra/BRT/Messejana
40 Parangaba/Lagoa
65 Siqueira/13 de Maio/Assembleia
82 Antônio Bezerra/Perimetral/Messejana
84 Siqueira/Perimetral/Messejana
87 Expresso/Siqueira/Papicu
89 Expresso/Parangaba/Papicu
110 Vila do Mar/Centro
300 Expresso/Siqueira/Centro
338 Canindezinho/Siqueira
340 Cj Itaperi/Parangaba
353 Parangaba/Parque Veras
361 Siqueira/Osório de Paiva/Parangaba
366 Bom Jardim II/Siqueira
378 Urucutuba/Siqueira
394 Parque Universitários/Lagoa
411 Lagoa/Montese/Centro
421 Lagoa/Parangaba/Montese/Centro
611 Cidade Func/Cofeco/Lago Jacarey/Centro
613 Messejana/Barroso/Jardim Viôleta/Centro
622 Pedras II/Messejana
636 Cj Palmeiras/Parque Santa Maria/Messejana
641 Guajerú I/Messejana
650 Expresso/Messejana/Br 116/BRT/Centro
666 Jardim Castelão/Centro
702 Antônio Sales/Dionísio Torres/Centro
825 Cidade Func/Jardim das Oliveiras/Papicu
- 25 linhas que tiveram operação suprimida
14 Aguanambi/Rodoviária II/Centro
20 Campus do Pici
22 Jardim das Oliveiras/Centro
81 Cj Ceará/Antônio Bezerra II
91 Expresso/Antônio Bezerra/Parangaba
97 Antônio Bezerra/Siqueira
106 Floresta/Centro
200 Antônio Bezerra/BRT/Centro
217 Estação/Pio Saraiva II/Antônio Bezerra
302 Rodolfo Teófilo/José Bastos/Centro
307 Parangaba/Itaóca/Jardim América/Centro
352 Solar das Águas/Green Park/Parangaba
374 Aracapé/Centro
400 Osório de Paiva/Siqueira
404 Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro
501 Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro
513 Parangaba/UECE/Luciano Carneiro
614 Curió/Terminal Washington Soares/Messejana
633 Passaré/Centro
653 Santa Fé/Messejana
668 Parque Betânia/Messejana
701 Parque Americano/Centro
835 Papicu/Câmara Municipal/Defensoria
903 Papicu/Varjota/Centro
1310 Siqueira/Hospital Universitário Do Ceará