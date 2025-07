Fortaleza: Etufor altera nome da linha 905 a partir desta quarta-feira, 2

A linha passa a se chamar 905 - Cidade 2000/ Vicente Pinzón/ Centro para facilitar a identificação do passageiro pela quantidade de regiões atendidas. Apesar disso, segundo a Prefeitura, o itinerário não deve ser modificado

Passe-livre será mantido em julho para alunos de universidades públicas; VEJA Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o tráfego continuará operando com quatro veículos, realizando 27 viagens diárias e atendendo cerca de 1.950 usuários por dia.

A linha 905 - Meireles/ Centro passará a ser 905 – Cidade 2000/ Vicente Pinzón/ Centro a partir desta quarta-feira, 2. De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a atualização representa de forma mais precisa as regiões atendidas pelo trajeto cumprido pelo itinerário, facilitando a identificação pelos passageiros

O itinerário pode ser identificado no aplicativo Meu Ônibus Fortaleza , disponível para os sistema Android e iOS.

Não haverá qualquer alteração no itinerário ou no serviço.

Linha 905 foi ampliada para atender Residencial Alto da Paz



A rota foi modificada para atender o Residencial Alto da Paz, no bairro Cais do Porto, na Capital, no dia 22 de maio.

O trajeto inclui a avenida Dolor Barreira, rua Um (Leste-Oeste e Norte-Sul, no Conjunto Alto da Paz), rua Ismael Pordeus e rua Estrela do Oriente.

Pontos da linha 905 – Cidade 2000/ Vicente Pinzón/ Centro