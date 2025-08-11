Fortaleza passa a ter nova linha de ônibus que conecta Papicu ao Centro de Diagnóstico Girassol

Com até 28 viagens diárias e intervalos de 18 minutos, rota busca facilitar o acesso de famílias e crianças com TEA ao equipamento de saúde

A nova linha 1330 - Papicu/Centro Girassol, passa a operar em Fortaleza a partir desta segunda-feira, 11, com o intuito de oferecer um deslocamento facilitado para o Centro de Diagnóstico Girassol . A previsão é que sejam operados até 28 viagens por dia na Capital cearense.

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a linha já está operando em Fortaleza desde às 7 horas da manhã, com dois veículos e intervalos de até 18 minutos.

A nova linha de ônibus sai do terminal Papicu, e passa por diversas vias da cidade como as avenidas Eng. Santana Jr. e Washington Soares, e retorna ao terminal pelo Centro de Eventos, por meio da avenida Sebastião de Abreu.

Para o presidente da Etufor, George Dantas, a nova linha chega com o objetivo de oferecer um transporte alternativo para o Centro de Diagnóstico Girassol.

“Oferecer uma alternativa de transporte coletivo para este equipamento faz-se necessário, tendo em vista que é um serviço relevante para o atendimento de crianças e pais ou responsáveis com transtorno do espectro autista”.