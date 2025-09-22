Assaltos a ônibus em Fortaleza caem em 79,4%, aponta Sindiônibus

Movimentação em ônibus no Terminal do Papicu, em Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS

Os assaltos nos coletivos de Fortaleza caíram em 79,4% neste ano em relação ao período de janeiro a agosto do ano passado (passou de 306 para 63). É o que aponta um levantamento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), divulgado na tarde desta segunda-feira, 22. Conforme o Sindiônibus, em 2024, foram contabilizados 374 assaltos a ônibus, com redução progressiva mês a mês: de 71 ocorrências em janeiro para 19 em dezembro, contabilizando uma queda de aproximadamente 73%.

Em 2025, os meses de julho e agosto registraram apenas 11 assaltos. O número é 75% menor em comparação ao mesmo período de 2024, quando ocorreram 44 casos. LEIA TAMBÉM | Em crise, sistema de ônibus de Fortaleza pode deixar de atender áreas deficitárias, diz Sindiônibus De acordo com o Sindiônibus, a diminuição nas ocorrências se deu devido a uma parceria entre o Sindicato e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). Parte da cooperação prevê que as empresas associadas à entidade registrem Boletins de Ocorrência (B.O) e forneçam informações que possam contribuir para as investigações policiais.

Em 2013, média era de sete assaltos a ônibus por dia em Fortaleza

Conforme o presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, o ano com maior número de ocorrências foi 2013, chegando a ter pelo menos sete assaltos por dia. “O que a gente identificou na época é que desde o início [tinha] esse volume de R$ 40 reais como limite que ficava para troco. Por que de repente [esse dinheiro] voltou a interessar nesses assaltos? A ligação que a gente fez foi a um tipo de droga que estava crescendo [e era] muito barato, que era o crack", afirma. De acordo com Dimas, existiam dois tipos de assalto: ao cobrador — quando a profissão existia - e à população. “Quando a gente foi tirando dinheiro [de circulação], esse [tipo de] assalto foi sumindo”, complementa o presidente do Sindicato.

Em 2024, o número de ocorrências triplicou em relação ao ano anterior, com janeiro sendo o pior mês do ano. Ferramentas que auxiliam na segurança Para ajudar a diminuir o número de casos, foram lançadas três ferramentas para auxiliar na segurança: Operação Passageiro Seguro, lançada em 2017; Programa Segurança no Ponto, lançada em 2024; e a ferramenta Meu Celular, também apresentada em 2024. “Nosso melhor momento até então era 2023, e tem chance de 2025 voltar a esse patamar (...) Então a nossa esperança é que 2025 feche um novo recorde positivo, nesse sentido de menor número de assaltos", afirmou o presidente do Sindiônibus.