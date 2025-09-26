Idosa agride com "chineladas" passageiro e motorista de ônibus em Fortaleza

A passageira idosa agrediu um motorista e xingou passageiros em um ônibus da linha 77, em Fortaleza

Após as agressões, a mulher ainda proferiu xingamentos contra os demais ocupantes do veículo, mandando-os “ir para o inferno”. Não houve registro de feridos.

Uma passageira idosa foi flagrada agredindo o motorista de um ônibus em Fortaleza , na noite dessa quinta-feira, 25. Durante o ocorrido, a idosa teria utilizado o próprio chinelo para bater no condutor do veículo e, em seguida, também agrediu um passageiro que reclamou da situação. O incidente teria ocorrido na linha 77 - Parangaba / Mucuripe.

Vídeos feitos por passageiro mostram a idosa batendo no motorista do coletivo com um chinelo. Durante a confusão, outros ocupantes do ônibus chegaram a gritar para que ela parasse.

Ainda não se sabe o que motivou o desentendimento entre a passageira e o condutor. A mulher embarcou no veículo no bairro Benfica, em direção ao Terminal da Parangaba. Por volta das 20h30min, no meio do trajeto, a discussão teria começado e só foi encerrada quando o ônibus chegou ao terminal.



O POVO entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) para obter mais informações sobre o caso. A matéria será atualizada após retorno.

