Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Idosa agride com "chineladas" passageiro e motorista de ônibus em Fortaleza

Idosa agride com "chineladas" passageiro e motorista de ônibus em Fortaleza

A passageira idosa agrediu um motorista e xingou passageiros em um ônibus da linha 77, em Fortaleza
Atualizado às Autor Lara Vieira
Autor
Lara Vieira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma passageira idosa foi flagrada agredindo o motorista de um ônibus em Fortaleza, na noite dessa quinta-feira, 25. Durante o ocorrido, a idosa teria utilizado o próprio chinelo para bater no condutor do veículo e, em seguida, também agrediu um passageiro que reclamou da situação. O incidente teria ocorrido na linha 77 - Parangaba / Mucuripe.

Após as agressões, a mulher ainda proferiu xingamentos contra os demais ocupantes do veículo, mandando-os “ir para o inferno”. Não houve registro de feridos.

Vídeos feitos por passageiro mostram a idosa batendo no motorista do coletivo com um chinelo. Durante a confusão, outros ocupantes do ônibus chegaram a gritar para que ela parasse.

Ainda não se sabe o que motivou o desentendimento entre a passageira e o condutor. A mulher embarcou no veículo no bairro Benfica, em direção ao Terminal da Parangaba. Por volta das 20h30min, no meio do trajeto, a discussão teria começado e só foi encerrada quando o ônibus chegou ao terminal.

O POVO entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) para obter mais informações sobre o caso. A matéria será atualizada após retorno.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar