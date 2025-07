Nova linha Aeroporto-Castelão terá ordem de serviço assinada na próxima sexta, 25

Quando em operação, com dois VLTs em funcionamento, o trecho Aeroporto-Castelão terá capacidade para transportar cerca de 35 mil passageiros por dia. / Crédito: Samuel Setubal

Com previsão para a próxima sexta-feira, 25 de julho, o governador Elmano de Freitas (PT) irá assinar a ordem de serviço da nova linha do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) Aeroporto-Castelão. O anúncio foi feito durante vistoria às obras do Ramal Aeroporto, em Fortaleza, que está com 67% das obras concluídas até o momento. O VLT Ramal Aeroporto fará a conexão entre a Linha Nordeste do Metrô de Fortaleza (VLT Parangaba-Mucuripe) e o Aeroporto Internacional Pinto Martins. Com extensão de 2,4 km, a linha tem projeção de atender até 35 mil pessoas por dia.

O secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, destacou o impacto da nova conexão para a população: "São pessoas que vêm do Mucuripe até Parangaba, passando por quase 40 bairros. Isso impacta para toda essa comunidade".

Linha até o Castelão terá duas novas estações Já a nova linha Aeroporto-Castelão compreende um trecho de 5,1 km e contará com duas novas estações: Estação Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) e Estação Castelão. O investimento total da obra é de R$ 181 milhões, conforme informado pela Secretaria da Infraestrutura do Estado (Seinfra). “Vamos terminar esse trecho (Ramal Aeroporto) até o fim do ano. E na próxima sexta-feira dar a ordem de serviço do trecho que vai do Aeroporto até o Castelão, com duas estações pelo menos”, afirmou o governador Elmano.