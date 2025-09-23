Ônibus registra princípio de incêndio no bairro Cocó, em Fortaleza

Ônibus registra princípio de incêndio no bairro Cocó, em FortalezaO caso aconteceu pela manhã desta terça-feira, 23, na avenida Engenheiro Santana Júnior, no bairro Cocó
Um ônibus da linha 806 – Edson Queiroz/Papicu registrou um princípio de incêndio na manhã desta terça-feira, 23, enquanto trafegava na avenida Engenheiro Santana Júnior, no bairro Cocó, em Fortaleza.
Veículo foi substituído na operação da linha
Às 09h40min da manhã, uma guarnição da viatura ABTS11, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), foi acionada para o local.
Conforme a corporação, o veículo apresentou foco de chamas no sistema elétrico, que se estendeu parcialmente à região do motor.
Ao chegarem ao local, os passageiros já haviam sido evacuados em segurança. O foco de incêndio foi controlado. Segundo o CBMCE, a ação evitou maiores danos à estrutura do ônibus e riscos a quem transitava na via. Os danos ficaram restritos ao sistema elétrico e à parte do motor.
Procurado pelo O POVO, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), informou, por meio de nota, que os passageiros que estavam a bordo foram evacuados imediatamente no momento do ocorrido.
Conforme o Sindiônibus, o veículo foi substituído na operação da linha. “As causas do ocorrido serão apuradas pela empresa responsável”, finaliza a nota.