Ônibus registra princípio de incêndio no bairro Cocó, em Fortaleza

Um ônibus da linha 806 – Edson Queiroz/Papicu registrou um princípio de incêndio na manhã desta terça-feira, 23, enquanto trafegava na avenida Engenheiro Santana Júnior, no bairro Cocó, em Fortaleza .

Veículo foi substituído na operação da linha

Às 09h40min da manhã, uma guarnição da viatura ABTS11, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), foi acionada para o local.

Conforme a corporação, o veículo apresentou foco de chamas no sistema elétrico, que se estendeu parcialmente à região do motor.

Ao chegarem ao local, os passageiros já haviam sido evacuados em segurança. O foco de incêndio foi controlado. Segundo o CBMCE, a ação evitou maiores danos à estrutura do ônibus e riscos a quem transitava na via. Os danos ficaram restritos ao sistema elétrico e à parte do motor.

Procurado pelo O POVO, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), informou, por meio de nota, que os passageiros que estavam a bordo foram evacuados imediatamente no momento do ocorrido.