CEI Antônio Moreira de Oliveira é inaugurado no Conjunto Ceará

CEI Antônio Moreira de Oliveira foi inaugurado no Conjunto Ceará / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Com 180 vagas, o Centro de Educação Infantil (CEI) Antônio Moreira de Oliveira foi inaugurado no bairro Conjunto Ceará 2, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 19. Esta é a primeira das duas unidades que devem ser inauguradas no bairro nos próximos 15 dias, de acordo com o prefeito Evandro Leitão (PT). A obra contou com o investimento de R$ 7,5 milhões.

A infraestrutura da unidade conta com salas de aulas climatizadas, banheiros acessíveis, cozinha, refeitório, fraldário, lactário e área de lazer com playground. “No primeiro dia de aula ele (prefeito) prometeu, que nós tínhamos uma meta de 70 escolas climatizadas. Nós vamos passar dessa meta (...) Nós já climatizamos todas as escolas”, afirmou o secretário. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o equipamento é uma das 85 obras que haviam sido paralisadas na gestão anterior e que foram retomadas pela atual administração municipal.