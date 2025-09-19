Vacinação Pet oferece serviços gratuitos neste sábado, 20; confira

Com vacinação antirrábica e consultas veterinárias, a ação ocorre no shopping Parangaba neste sábado, 20

A segunda edição da Vacinação Pet oferece serviços gratuitos durante a manhã e a tarde do sábado, 20, em uma ação da Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA), no Shopping Parangaba, em Fortaleza .

Documentação necessária

A ação contará com vacinação antirrábica e consultas veterinárias de orientação. Para ter o animal atendido, o tutor deverá apresentar as seguintes documentações: identidade, comprovante de endereço e cartão de vacina do pet.

Serviço

2º edição da Vacinação Pet

Quando: 20/9, das 10 às 14 horas

Onde: Rua Germano Franck, 300, Parangaba. Piso L2, próximo ao Vapt Vupt. Fortaleza (CE)

