Vacinação Pet oferece serviços gratuitos neste sábado, 20; confira

Vacinação Pet oferece serviços gratuitos neste sábado, 20; confiraCom vacinação antirrábica e consultas veterinárias, a ação ocorre no shopping Parangaba neste sábado, 20
A segunda edição da Vacinação Pet oferece serviços gratuitos durante a manhã e a tarde do sábado, 20, em uma ação da Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA), no Shopping Parangaba, em Fortaleza.
Documentação necessária
A ação contará com vacinação antirrábica e consultas veterinárias de orientação. Para ter o animal atendido, o tutor deverá apresentar as seguintes documentações: identidade, comprovante de endereço e cartão de vacina do pet.
Serviço
2º edição da Vacinação Pet
Quando: 20/9, das 10 às 14 horas
Onde: Rua Germano Franck, 300, Parangaba. Piso L2, próximo ao Vapt Vupt. Fortaleza (CE)