Prefeitura de Aquiraz vai abrir 739 novas vagas em creches até 2026

O prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PRD), anunciou o lançamento do Programa Mais Creches , em vídeo publicado nas redes sociais. A iniciativa propõe o aumento das vagas nas creches do município, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Em nota, a Prefeitura de Aquiraz informou que, além das três novas creches – que serão construídas nos bairros Prainha, Tapera e Jenipapeiro –, o município também realizará a ampliação de unidades já existentes.



Sobre o número de vagas



Ao todo, estão previstas 739 novas vagas, a serem distribuídas ao longo do ano, de acordo com o andamento das obras. A previsão é que, em agosto, 150 novas vagas sejam disponibilizadas e ainda no segundo semestre de 2025, a Prefeitura abrirá outras 150 vagas. As 439 vagas restantes serão ofertadas apenas em 2026.



A gestão municipal informou ainda que vem investindo na educação do município. “Este ano estaremos investindo em torno de R$ 10 milhões em infraestrutura escolar, com a aquisição de cinco ônibus novos, a inauguração – já em agosto – de uma escola com 12 salas, a construção de 40 salas de aula para ampliação do tempo integral, além da reforma de quatro quadras poliesportivas”, afirmou a prefeitura.