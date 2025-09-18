Manchas de óleo aparecem em praias de Fortaleza e Aquiraz

O material foi encontrado em uma praia da Capital e outra da região metropolitana, em Aquiraz, na terça-feira, 16; confira vídeo

O Labomar recebeu fotos e relatos na terça-feira, 16, sobre a presença da substância nas praias.

Cerca de 780 gramas de material identificado como óleo foram coletados na manhã desta quarta-feira, 17, pelo Instituto de Ciências do Mar (Labomar) na Praia do Futuro, em Fortaleza . As manchas também foram encontradas na Praia Bela, em Aquiraz, na Região Metropolitana.

O professor e pesquisador do Labomar/UFC (Universidade Federal do Ceará), Rivelino Cavalcante, aponta que a coleta na Praia do Futuro aconteceu em um espaço de 500 metros, ao redor do Posto 1 dos Bombeiros (guarda-vidas). “Trouxemos para o laboratório e estamos fazendo as análises para comprovar”, diz.

Conforme o professor, o Instituto não realiza mais o ‘fingerprint’, ou “DNA” do óleo, que poderia indicar a origem das manchas.

“Desde 2019 a gente vive fazendo a análise desses óleos, e é diferente mesmo. Se fosse para os órgãos tomarem alguma atitude, um monitoramento, e procurar um causador, até que valeria a pena”, diz Cavalcante sobre o ‘fingerprint’.

O POVO solicitou nota à Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) e atualizará a matéria após retorno.