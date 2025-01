Creches em Fortaleza: edital para convênios tem previsão de ser lançado até abril

"Nós recebemos a SME com dificuldade. Sequer tinha creches conveniadas, nenhuma. Então, tivemos que correr contra o tempo para começar hoje a aula em todas as creches. Estamos pensando em lançar um novo edital ainda até o mês de março, abril... e também vamos ao Ministério da Educação atrás de recursos para fazer mais creches. Evandro acabou de me pedir isso", afirmou.

No lançamento do início do ano letivo de 2025 na rede de ensino de Fortaleza, nesta quinta-feira, 30, o titular da Secretaria Municipal da Educação (SME), Idilvan Alencar, afirmou que deverá ser lançado, até abril, edital para conveniar creches à rede. Ampliar as vagas para este público é uma das promessas de campanha o prefeito Evandro Leitão (PT).

"Queremos ser uma referência na Educação do Brasil, com ótimos profissionais. Referência também em estrutura física para os nossos alunos, com todas as salas climatizadas. Nós temos 15% da nossa rede de escolas que são climatizadas. Nós queremos chegar ao final dos nossos quatro anos com toda a rede climatizada. E isso proporcionando uma melhor condição de trabalho para os nossos profissionais e também para os nossos alunos", destacou.

Para o titular da Secretaria Municipal da Educação (SME), Idilvan Alencar, a projeção do prefeito em climatizar 100% das salas de aula é uma decisão pioneira. "Poucos locais do Brasil tem isso, eu digo quase nenhum. Então isso é muito importante. Ele está olhando para a condição melhor do trabalho. Tem sala de aula que três da tarde ninguém consegue assistir aula, isso é uma demanda antiga, isso é histórico. Tem 30, 40 anos que as pessoas pedem isso", afirmou.

Ainda conforme Idilvan, será preciso olhar também para outros espaços da escola, como salas do professor e salas de aprendimento especializado. "São essas vertentes prioritárias, valorizar o salário e na condição do trabalho. E foi isso o tema que nós colocamos ontem para todas as escolas discutidas na Semana Pedagógica", detalhou.