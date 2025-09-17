Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pinacoteca recebe formação de cultura digital a partir desta quinta-feira, 18

Ocorrendo de forma gratuita, a Rede de Formação em Cultura Digital – Labic Fortaleza 2025, inicia às 18h30min desta quinta-feira, 18, e segue até domingo, 21
A Pinacoteca do Ceará, situada na Capital, recebe nesta semana uma iniciativa que visa impulsionar projetos de cidadania, inovação e cultura digital. Ocorrendo de forma gratuita, a Rede de Formação em Cultura Digital – Labic Fortaleza 2025, inicia às 18h30min desta quinta-feira, 18, e segue até domingo, 21.

Evento é uma realização do Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura (Sefli), e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), através da Pró-Reitoria de Extensão. Governo do Ceará apoia ação por meio da Secretaria da Cultura e da Pinacoteca do Estado.

Foram selecionados 30 projetos culturais cearenses para participar da experiência formativa, que vai contar com oficinas presenciais, mentorias especializadas e acompanhamento técnico.

Iniciativas também ganham direito a um incentivo financeiro de mil reais. Entres as ações escolhidas estão coletivos de música, de reeducação digital, de formação e produção audiovisual, entre outros.

Todos os projetos estão voltados para a promoção da cidadania e serão apresentados ao público durante o evento. Também será possível acompanhar palestras de representantes do Mídia Ninja, rede de mídia e portal de notícias, e de especialistas vinculados a universidades federais. 

Rede de Formação em Cultura Digital – Labic Fortaleza 2025

Quando: De quinta-feira, 18, até domingo, 21

Onde: Auditório da Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, 34 - Centro, Fortaleza)

Veja a programação completa clicando aqui

Evento também será transmitido no canal: youtube.com/c/ExtensãoUFRJ

