Fortaleza recebe evento sobre doação de órgãos nessa sexta-feira, 19

Evento acontecerá no auditório da Faculdade Católica de Fortaleza / Crédito: Divulgação/Arquidiocese de Fortaleza

A Faculdade Católica de Fortaleza e a Arquidiocese da Capital realizam o evento "Doação de Órgãos: uma conversa necessária", em alusão ao setembro verde, mês nacional da doação de órgãos. O encontro acontecerá na próxima sexta-feira, 19, no auditório da Faculdade, de forma gratuita.