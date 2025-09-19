Fortaleza recebe evento sobre doação de órgãos nessa sexta-feira, 19

Fortaleza recebe evento sobre doação de órgãos nessa sexta-feira, 19Evento é promovido pela Arquidiocese de Fortaleza em parceria com a Faculdade Católica de Fortaleza e faz parte da campanha "Doe de Coração"
A Faculdade Católica de Fortaleza e a Arquidiocese da Capital realizam o evento "Doação de Órgãos: uma conversa necessária", em alusão ao setembro verde, mês nacional da doação de órgãos. O encontro acontecerá na próxima sexta-feira, 19, no auditório da Faculdade, de forma gratuita.
O evento faz parte da campanha Doe de Coração, da Fundação Edson Queiroz, e busca chamar atenção para a necessidade contínua de doadores de órgãos no Estado.
A programação vai de 7h30min às 9 horas, com participação do arcebispo da Terra do Sol, dom Gregório Paixão, da diretora do Centro de Ciências da Saúde da Universidade de Fortaleza (Unifor), Lia Brasil, da coordenadora do curso de Biomedicina da Unifor e da Campanha Doe de Coração, Daniela Monteiro, entre outros convidados.
Durante a reunião os participantes poderão tirar dúvidas e esclarecer alguns mitos sobre a doação de órgãos em vida e após a morte, como forma de caridade e empatia com o próximo.
"O maior exemplo que temos de amor é Cristo, que entregou a sua vida para que todos nós pudéssemos viver. Na cruz, Ele nos mostrou que doar é mais do que um gesto: é uma entrega que gera vida, esperança e salvação", afirma dom Gregório, em nota divulgada pela Arquidiocese.
O Ceará é um dos líderes nacionais em transplantes de órgãos. Segundo dados do IntegraSUS, o Estado registrou 220 transplantes de órgãos só no primeiro semestre desse ano.
Entretanto, algumas áreas continuam defasadas na Terra da Luz, como o transplante de órgãos para crianças, cuja a fila mais que dobrou entre os anos de 2023 e 2024, conforme publicado anteriormente pelo O POVO.
Serviço
Evento: Doação de Órgãos: uma conversa necessária
Data: 19 de outubro de 2024
Horário: 7h30min às 9 horas
Local: Auditório Dom Aloísio Lorscheider – Faculdade Católica de Fortaleza
Endereço: Rua Tenente Benévolo, 201, Centro – Fortaleza/CE
