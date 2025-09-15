Motinhas elétricas circulam na Beira Mar e dividem opiniões

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-09-2025: Uso de motos elétricas no calçadão e ciclofaixas na orla da Beira Mar, em Fortaleza. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

No calçadão da Beira Mar, pedestres, corredores e ciclistas dividem o espaço com três modais de transporte: os patinetes, os triciclos e as scooters elétricas, as famosas "motinhas". Não é raro presenciar freadas bruscas de ciclistas que tentam desviar dos corredores que usam a ciclofaixa compartilhada (destinada a ciclismo e corrida) e o som estridente das buzinas dos ciclomotores elétricos, que trafegam entre os pedestres e são pilotadas até por crianças.

O fato vêm dividindo opiniões. Em 2023, quando um acidente envolvendo um desses veículos levou um pedestre ao Instituto Dr. José Frota (IJF).

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-09-2025: Uso de motos elétricas no calçadão e ciclofaixas na orla da Beira Mar, em Fortaleza.

A poucos metros de viaturas da Polícia Militar e de equipes da Guarda Municipal, as “motinhas elétricas”, podem ser alugadas livremente por R$3 o minuto.

As turistas Maria Cecília, do Tocantins, e Sandra Lúcia, de Brasília, disseram ter gostado da novidade. As duas não vinham a Fortaleza há mais de uma década, e disseram ter ficado impressionadas com a requalificação da orla. "A gente vai dar uma volta e ver esse pôr do sol lindo porque nos sentimos seguras com a boa iluminação, o movimento das pessoas e a presença da polícia. E agora com essa novidade (referindo-se às scooters), podemos ir de uma ponta a outra sem cansar muito", disse Sandra.

Já o bancário aposentado Pedro Costa, 75, disse ver a questão com preocupação. “Eu venho aqui todos os dias caminhar, e fico com medo de ser atropelado. Esses veículos são rápidos e silenciosos. E o que mais me impressiona é ver as crianças pilotando, sem capacete, sem nenhum tipo de segurança. Onde estão os pais? E as autoridades que veem tudo e não fazem nada?”, questiona. Motinhas elétricas: o que diz a legislação O Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por meio da Resolução nº 996 de 2023, define claramente as regras para a circulação desses veículos.

Veículos de duas rodas, com potência máxima de 4 kW e velocidade de até 50 km/h, são equiparados a veículos motorizados e necessitam de documentação e Carteira Nacional de Habilitação do tipo ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotor) para serem conduzidos em vias públicas.



Já as bicicletas elétricas, permitidas em ciclovias e ciclofaixas, têm uma potência máxima limitada a 350 Watts e não podem ter acelerador manual, entre outras exigências. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-09-2025: Uso de motos elétricas no calçadão e ciclofaixas na orla da Beira Mar, em Fortaleza. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estabelece, ainda, que é proibido trafegar em calçadas com esses veículos, além de circulação nas áreas de passeio, ciclovia ou ciclofaixa, e vias de trânsito rápido. Os ciclomotores devem, portanto, ser conduzidos pela direita da pista de rolamento.

