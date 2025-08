Novo PAC: Ceará é contemplado com 100 ônibus escolares e 30 creches

Imagem de apoio ilustrativo. Transportes escolares do Governo Federal / Crédito: Divulgação/Governo do Ceará

O Ceará será contemplado com 100 novos ônibus escolares e 30 novas creches do Tipo 2 — Creche pré-escola — por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) - Educação. A informação foi divulgada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação (FNDE), do Ministério da Educação (MEC). Com um investimento de R$ 49,3 milhões, 100 municípios serão contemplados como os ônibus escolares para atender cerca de 15.273 estudantes da rede pública. Já para as creches, o repasse é de R$ 101,9 milhões para a construção de unidades com capacidade de atender até 5.640 crianças em dois turnos ou 2.820 crianças no modelo de tempo integral.