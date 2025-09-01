CV "muito em breve assumirá o controle total de Fortaleza", diz relatório

Mapeamento da Draco mostra que o Comando Vermelho (CV) tem hegemonia no bairro Praia do Futuro II, em Fortaleza. Especializada acredita que a facção pode expandir-se ainda mais / Crédito: Reprodução/Draco

Envolvida com políticos e envolvida em diversos negócios lícitos e ilícitos, a facção Comando Vermelho (CV) está mais organizada, melhor armada e mais capitalizada que as organizações criminosas rivais, aponta um relatório elaborado em 19 de agosto passado pelo Núcleo de Inteligência Policial (NUIP), do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Com isso, “muito em breve”, o CV deve assumir “o controle total de Fortaleza/CE e dos principais municípios do Estado do Ceará”, diz o Relatório Técnico nº 154/2025/DRACO/DRCO/PCCE, ao qual O POVO teve acesso.

José Roberto foi preso na quarta-feira, 20, em São Gonçalo do Amarante por policiais civis da Draco. Na ação, também foi preso Alex Sousa da Silva, conhecido como “Pit”, de 37 anos, que seria “braço direito” de José Roberto.

O relatório do Nuip afirma que José Roberto já exerce atividades criminosas há quase 20 anos. Em 2006, o nome dele foi citado em um depoimento tomado no âmbito de um inquérito que investigava um caso de homicídio na Praia do Futuro II.

Em 2020, José Roberto foi preso já sob a suspeita de que ele chefiava o CV na região. Como O POVO mostrou na época, ele era investigado por ordenar a expulsão de cerca de 60 famílias das comunidades dos Cocos e Luxou. A defesa de José Roberto negava a acusação. Em 2023, ele obteve liberdade.

Atualmente, conforme a Draco, José Roberto passou a patrocinar o conflito existente no bairro Vicente Pinzón entre CV e GDE. Como O POVO tem mostrado desde o final de junho, o Vicente Pinzón tinha hegemonia da GDE, mas diversos integrantes da facção decidiram “pular” para o CV, dando início a uma guerra que já deixou mais de 10 mortos. “IMPERADOR tem sido o responsável por fomentar o tráfico de drogas e por decretar/ordenar a morte de faccionados rivais, bem como de criminosos/viciados que contraem dívidas e não pagam ou que cometam atos que vão de encontro ao estatuto da ORCRIM (organização criminosa)”, também consta no relatório do Nuip. “É responsável também pela expulsão de moradores dos bairros e localidades repetidamente citados”. Em nota, a defesa de José Roberto, realizada pelos advogados Marcos Igor Morais Ponte e Raymundo Nonato da Silva Filho, informou que se manifestará nos autos do processo "em momento oportuno", já que o caso é de "grande complexidade" e que "ainda precisa ser examinado com a devida cautela".



"Os advogados Dr. Marcos Igor Morais Ponte e Dr. Raymundo Nonato da Silva Filho reafirmam sua total confiança na inocência do cliente e acreditam que, no decorrer da instrução, os fatos serão esclarecidos e a verdade prevalecerá, conduzindo à elucidação do caso".

CV avança sobre comunidades então dominadas pela GDE

O Relatório Técnico nº 154/2025/DRACO/DRCO/PCCE também destaca que, atualmente, o CV conseguiu expulsar as facções rivais de todas as comunidades da Praia do Futuro II — no bairro, já aturaram Guardiões do Estado (GDE) e Primeiro Comando da Capital (PCC).

O CV também tem hegemonia em São Gonçalo do Amarante, incluindo na região do Porto do Pecém, e, com a disputa com a GDE no Grande Vicente Pinzón, ainda quer controlar o entorno do Porto do Mucuripe.

