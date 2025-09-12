Fornecedor de armas do CV "rasgou a camisa" da GDE

Suspeito foi preso, nessa quinta-feira, 11, durante sétima fase da operação Nocaute, da PC-CE / Crédito: Divulgação/PC-CE

Um homem que fornecia armas e drogas para integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) nos bairros Cidade 2000 e Papicu, em Fortaleza, passou a integrar o grupo após "rasgar a camisa" e ter sido decretado pela facção Guardiões do Estado (GDE). Ele foi preso nessa quinta-feira, 11, em Blumenau, em Santa Catarina, durante 7ª fase da operação Nocaute, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Outras duas pessoas também foram alvos de cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Conforme as investigações da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), o suspeito identificado como Leandro Farias da Silva, vulgo “Leo da 2000”, “Leo Gringo” ou “Comendador”, de 39 anos, teria tido um racha com Dally Douglas Alvez, o “Darlim”, membro da GDE, no ano passado. O motivo principal, no entanto, ainda está sob investigação. O delegado titular da Draco, Thiago Salgado, afirma que divergências financeiras, comércio ilegal de arma de fogo, assim como o de drogas podem ser questões relacionadas à divergência interna entre os criminosos. Leia Mais | CV 'muito em breve assumirá o controle' na guerra entre facções, diz relatório Ainda segundo o delegado, a investigação chegou até o alvo após a prisão de Dally Alves e, principalmente, após a apreensão de celulares que revelaram a ligação e dinâmica do grupo criminoso local. A facção atuava nos bairros Papicu e Cidade 2000 e recebia armamento de Leandro, antes dele “rasgar a camisa”.

Leandro tinha relevância na GDE pela função que exercia. No CV, a investigação apura ainda a posição hierárquica do suspeito, sendo investigado por possível atuação na liderança da organização. Na atuação nos grupos, o suspeito garantia arsenal de armas, entre pistola, carabinas, revólveres, além de entorpecentes. De acordo com o delegado da Draco, o alvo é apontado também por ostentar com a vida no crime. “Ele tinha uma vida de luxo, com várias viagens ao exterior, ostentando bastante com carro de luxo, por exemplo”, disse Salgado. Durante a prisão dele, dois veículos elétricos do ano de 2025 e 2026 que estavam na residência do suspeito foram apreendidos. Além disso, dois imóveis avaliados em R$ 1 milhão também foram apreendidos nos municípios de Cascavel e Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).