Fornecedor de armas do CV "rasgou a camisa" da GDE

Fornecedor de armas preso em SC passou a integrar CV após ser decretado da GDESuspeito teria ido para Santa Catarina após sofrer uma tentativa de homicídio por membros da facção local no dia 15 de agosto deste ano no município do Eusébio, na RMF
Um homem que fornecia armas e drogas para integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) nos bairros Cidade 2000 e Papicu, em Fortaleza, passou a integrar o grupo após "rasgar a camisa" e ter sido decretado pela facção Guardiões do Estado (GDE).
Ele foi preso nessa quinta-feira, 11, em Blumenau, em Santa Catarina, durante 7ª fase da operação Nocaute, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Outras duas pessoas também foram alvos de cumprimento de mandado de prisão preventiva.
Conforme as investigações da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), o suspeito identificado como Leandro Farias da Silva, vulgo “Leo da 2000”, “Leo Gringo” ou “Comendador”, de 39 anos, teria tido um racha com Dally Douglas Alvez, o “Darlim”, membro da GDE, no ano passado.
O motivo principal, no entanto, ainda está sob investigação. O delegado titular da Draco, Thiago Salgado, afirma que divergências financeiras, comércio ilegal de arma de fogo, assim como o de drogas podem ser questões relacionadas à divergência interna entre os criminosos.
Ainda segundo o delegado, a investigação chegou até o alvo após a prisão de Dally Alves e, principalmente, após a apreensão de celulares que revelaram a ligação e dinâmica do grupo criminoso local. A facção atuava nos bairros Papicu e Cidade 2000 e recebia armamento de Leandro, antes dele “rasgar a camisa”.
Leandro tinha relevância na GDE pela função que exercia. No CV, a investigação apura ainda a posição hierárquica do suspeito, sendo investigado por possível atuação na liderança da organização. Na atuação nos grupos, o suspeito garantia arsenal de armas, entre pistola, carabinas, revólveres, além de entorpecentes.
De acordo com o delegado da Draco, o alvo é apontado também por ostentar com a vida no crime. “Ele tinha uma vida de luxo, com várias viagens ao exterior, ostentando bastante com carro de luxo, por exemplo”, disse Salgado.
Durante a prisão dele, dois veículos elétricos do ano de 2025 e 2026 que estavam na residência do suspeito foram apreendidos. Além disso, dois imóveis avaliados em R$ 1 milhão também foram apreendidos nos municípios de Cascavel e Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Suspeito foi alvo de tentativa de homicídio pela GDE
Há pouco menos de um mês, Leandro foi alvo de uma tentativa de homicídio por membros da GDE. O caso aconteceu em uma via do município do Eusébio, na RMF, região na qual ele residia. O suspeito registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia do Eusébio denunciando o crime.
Conforme seu relato como vítima, três homens teriam efetuado disparos contra ele no momento em que conduziam um veículo na região. Dentre as armas utilizadas, os suspeitos utilizaram um fuzil e uma carabina. O alvo preso percebeu que estava sendo seguido por um veículo.
Na ocorrência, os suspeitos desceram do veículo e passaram a atirar contra Leandro. O delegado da Draco informou que, conforme o depoimento que consta no inquérito que investiga o alvo, o crime não foi consumado após Leandro conseguir fugir do local.
A investigação revelou que semanas depois da tentativa de homicídio o fornecedor de armas foi para Santa Catarina em busca de proteção. “Ele tinha ido só com passagem de ida. Então deslocamos a Draco até o estado de Santa Catarina para efetuar a prisão dele do município de Blumenau na data de ontem”, pontuou Thiago.
