Preso suspeito de invasão filmada em imóvel de Fortaleza

Preso um dos suspeitos de ação criminosa que matou homem no Bom Jardim, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um homem foi preso, nessa terça-feira, 9, suspeito de participar de uma ação criminosa da facção Comando Vermelho (CV) contra um homem membro de uma facção rival na madrugada do sábado, 6, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Os criminosos filmaram invasão a um imóvel em que um homem, de 35 anos, estava e atiraram contra ele. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Ela possuía antecedentes por homicídio, tráfico de drogas e integrar organização criminosa.

Leia Mais | CV 'muito em breve assumirá o controle' na guerra entre facções, diz relatório Conforme a investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), a vítima seria integrante de uma facção rival, a qual tinha realizado outros ataques contra o CV na região. O delegado da 3ª Delegacia do DHPP, Daniel Carvalho, disse que a ação criminosa foi motivada por uma disputa territorial entre organizações criminosas no bairro Bom Jardim e que o suspeito preso é um dos criminosos que aparecem no vídeo. Ainda segundo o delegado, os suspeitos do vídeo fazem parte da favela do Marrocos e o outro grupo da facção rival seria da favela do Urubu, ambas localizadas no bairro.

Durante a ação criminosa, um carro aparece nas imagens. Ele teria sido utilizado pelos criminosos e foi apreendido também nessa terça próximo à uma residência em que o suspeito foi preso no bairro Siqueira. O veículo deve passar por perícia para identificar sua origem. Leia Mais | Agosto registra o maior número de homicídios em 2025 no Ceará De acordo com o delegado, há, de fato, na região do Bom Jardim um conflito entre grupos criminosos. “O Estado permanece presente para identificar e punir qualquer integrante de organização criminosa”, disse.

O suspeito foi preso pelos crimes de homicídio e por integrar organização criminosa. Ele foi conduzido até a 3ª DHPP, onde o auto de prisão flagrante foi lavrado. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. A investigação segue em andamento para localizar e capturar os demais envolvidos na ação criminosa. Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024.